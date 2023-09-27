На пленарном заседании 26 сентября парламентарии рассмотрели и приняли во втором окончательном чтении ряд изменений в налоговое законодательство. В том числе в закон «О подоходном налоге с физических лиц». Речь идет о мерах поддержки высококвалифицированных специалистов промышленного сектора республики, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Правительство ПМР предложило увеличить число специалистов, которые будут иметь право на налогооблагаемый вычет в размере одного прожиточного минимума (в июне это было 2 тысячи 87 рублей). В настоящее время это правило действует лишь для тех, чей доход порядка 10 тысяч рублей (не более 5 прожиточных минимумов).
С нового года действие этой нормы распространится на специалистов производственной сферы, чей уровень доходов достигает 8 прожиточных минимумов (16,5 тысяч рублей).
К примеру, если высококвалифицированный специалист получает зарплату до 16,5 тысяч рублей, то 2087 рублей из нее не будут облагаться подоходным налогом. А вот при заработной плате свыше 16,5 тысяч рублей, подоходный налог придется уплачивать в полном объеме, со всей суммы. Норма коснется лишь промышленных предприятий и при условии, что выручка по основному виду деятельности составляет не более 70% в общей сумме дохода.
Таким образом вырастут доходы высококвалифицированных специалистов. А это, в свою очередь, поможет их удержать в республике, чтобы наши предприятия не сталкивались с проблемой оттока кадров, необходимых промышленному сектору экономики, считают в Верховном Совете.
«В качестве меры поддержки реальному сектору экономики, в качестве меры поддержки промышленным предприятиям Правительство предложило, чтобы эта норма распространялась исключительно на предприятия сферы промышленности. То есть на те предприятия, которые создают продукт, которые создают внутренний валовый продукт нашего государства. Эта норма даст возможность высококвалифицированным специалистам меньше уплачивать подоходный налог. Соответственно, больше денежных средств останется в их распоряжении», - прокомментировал решение парламентариев председатель профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В настоящее время стандартным налоговым вычетом пользуется более 65 тысяч человек.
По мнению депутатов Верховного Совета, это действенная мера поддержки работающих в сфере производства.
26 сентября парламент принял изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» во втором окончательном чтении. После подписания главой государства он вступит в силу с 1 января 2024 года.