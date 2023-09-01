Как сообщает пресс-служба МВД ПМР вечером 26 сентября во время полевых работ один из жителей Кицкан заметил два металлических предмета цилиндрической формы. Один из них длиной около трёх метров.
О находке мужчина сообщил в милицию. На место выехали следственно-оперативная группа, сапёры Минобороны, наблюдатели трёхсторонней комиссии.
При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части всё той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов с. Кицканы. Разрушений и пострадавших нет.
Обломки ракеты с места происшествия изъяты. МВД призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Правительство Молдовы заявляет, что радары, контролирующие воздушное пространство Молдовы, не обнаружили посторонних объектов.
Комментарии последовали после того, как в селе Кицканы были обнаружены обломки ракеты. Для выяснения этой ситуации должна собраться Объединенная контрольная комиссия, сообщает tvrmoldova.md
«На данный момент мы не подтвердили, в том числе с помощью специализированных радаров, контролирующих национальное воздушное пространство, факт перемещения этой ракеты, ее траекторию. Поэтому эта информация на данном этапе не подтверждена», - сказал пресс-секретарь правительства РМ Даниел Водэ.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян обратился с просьбой о созыве Единой контрольной комиссии, надеясь на разъяснения.
«Состоится заседание ОКК в Бендерах. Эта тема будет обсуждаться. Наши представители из Комиссии были на месте, но вы понимаете, что это не экспертиза сапера. Будут разъяснены более технические аспекты, и после этого мы сможем только сказать, что могло произойти», - сказал вице-премьер.
После появления в публичном пространстве изображений с этими фрагментами глава Приднестровской делегации Единой контрольной комиссии заявил, что начато расследование.
Напоминим, что с начала СВО на территорию Республики Молдова несколько раз падали обломки ракет. После этих инцидентов посла России Олега Васнецова каждый раз вызывали в МИД Кишинева для объяснений.