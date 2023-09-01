фото: novostipmr.com Индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, должны будут ежемесячно до 5 числа передавать в налоговые органы информацию о движении средств на банковских счетах, которые используются для предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект, разработанный Правительством ПМР, Верховный Совет принял во втором, окончательном чтении, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Как отметил председатель парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун, сейчас предприниматели обязаны использовать в работе онлайн-кассы, с помощью которых в налоговые органы автоматически передается информация о поступивших наличных денежных средствах.
«Вторая возможность для индивидуальных предпринимателей осуществлять платежи заключается в использовании электронных систем, таких как пластиковые карты или QR-коды, - рассказал парламентарий. – В этом случае денежные средства проходят через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Для налоговых органов есть необходимость получать информацию о движении денежных средств индивидуального предпринимателя по его расчетному счету».
Виктор Гузун подчеркнул, что ИП не нужно будет каждый месяц получать в банке выписку о движении средств и нести ее в налоговую службу. В соответствии с принятым законом сведения о движении средств станут передаваться коммерческими банками в электронном виде. Предпринимателю нужно лишь подать соответствующее заявление. И для ИП, и для государства услуга по передаче данных будет бесплатной.
Еще одно изменение в законе предусматривает обязательную уплату всех налоговых платежей, если предприниматель планирует приостановить свою работу на срок более 30 календарных дней. Сделать это надо будет в течение пяти календарных дней с момента обращения в налоговую службу.
Принятый закон направлен на подпись Президенту ПМР. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.