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Предпринимателей на "упрощёнке" обяжут предоставлять данные о движении средств на банковских счетах

Предпринимателей на "упрощёнке" обяжут предоставлять данные о движении средств на банковских счетах
фото: novostipmr.com
Индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, должны будут ежемесячно до 5 числа передавать в налоговые органы информацию о движении средств на банковских счетах, которые используются для предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект, разработанный Правительством ПМР, Верховный Совет принял во втором, окончательном чтении, сообщила пресс-служба ВС ПМР

Как отметил председатель парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун, сейчас предприниматели обязаны использовать в работе онлайн-кассы, с помощью которых в налоговые органы автоматически передается информация о поступивших наличных денежных средствах.

«Вторая возможность для индивидуальных предпринимателей осуществлять платежи заключается в использовании электронных систем, таких как пластиковые карты или QR-коды, - рассказал парламентарий. – В этом случае денежные средства проходят через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Для налоговых органов есть необходимость получать информацию о движении денежных средств индивидуального предпринимателя по его расчетному счету».

Виктор Гузун подчеркнул, что ИП не нужно будет каждый месяц получать в банке выписку о движении средств и нести ее в налоговую службу. В соответствии с принятым законом сведения о движении средств станут передаваться коммерческими банками в электронном виде. Предпринимателю нужно лишь подать соответствующее заявление. И для ИП, и для государства услуга по передаче данных будет бесплатной.

Еще одно изменение в законе предусматривает обязательную уплату всех налоговых платежей, если предприниматель планирует приостановить свою работу на срок более 30 календарных дней. Сделать это надо будет в течение пяти календарных дней с момента обращения в налоговую службу.

Принятый закон направлен на подпись Президенту ПМР. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.
  • Сегодня, 14:22
  • DTV
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