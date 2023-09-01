Президент ПМР Вадим Красносельский принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова, который сегодня отмечает 70-летие.
Вадим Красносельский, приветствуя юбиляра, отметил его заслуги на дипломатическом поприще в целом и в укреплении и развитии приднестровско-российских взаимоотношений в частности, сообщает пресс-служба главы государства.
Занимаемый именинником пост Президент ПМР считает ответственным, а стоящие перед послом задачи – значимыми для сохранения мира и безопасности приднестровцев независимо от их принадлежности к российскому гражданству.
Вадим Красносельский отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия и взаимопонимания с российским послом, подчеркнув, что его дипломатическая миссия выполняется в сложный исторический период.
Президент также акцентировал внимание на участии посольства и лично Олега Васнецова в переговорном процессе, работе формата «5+2», миротворческих механизмов. Глава государства отметил, что высоко ценит не только деловые, но и личностные качества юбиляра.
Олег Васнецов, поблагодарив Вадима Красносельского за поздравления, отметил в свою очередь, что приветствует регулярность контактов и открытость диалога. Дипломат выразил готовность обсудить актуальные вопросы. Собеседники обозначили общность стремления к миру и безопасности.
Так же, юбилей сегодня отмечает Правящий Архиерей Владыка Савва.
Президент ПМР Вадим Красносельский посетил Тираспольско-Дубоссарскую епархию. Высокопреосвященнейший Владыка Савва отмечает сегодня 65-летие. Глава государства прибыл лично поздравить и выразить почтение Архиепископу, сообщила пресс-служба Президента ПМР
Вадим Красносельский говорил о роли веры и развитии православия на территории Приднестровья. В этом контексте упомянул процесс формирования лингвистической культуры приднестровского края, подчеркнув, что ее составляющими являются обычаи, традиции, язык и вера (в случае Приднестровья – православие). Президент напомнил, что в самом начале современного этапа приднестровской истории здесь действовало четыре православных прихода, на сегодняшний день их больше 140.
Руководитель страны упомянул Александра Невского, отметив, что тот был не только успешным полководцем, но и грамотным политиком, сделавшим судьбоносный выбор в пользу сохранения православной веры. По словам Вадима Красносельского, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва успешно продолжает дело укрепления и развития православной веры.
Президент удостоил Владыку Ордена Екатерины Великой. Вручая награду, руководитель страны напомнил, что императрица расширяла просторы Российской Империи не только территориально, но и духовно. Вадим Красносельский пожелал имениннику крепости духа, здоровья и сил для дальнейшего служения Отечеству и Русской православной церкви.
К поздравлениям в адрес юбиляра присоединились Первый Президент ПМР Игорь Смирнов, Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, глава законодательного органа республики Александр Коршунов, Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Поздравить именинника прибыли также Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Олег Васнецов.