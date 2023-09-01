Около 20% из всех украинских граждан, которые находятся на территории Молдовы, запросили временную защиту. Несмотря на то, что последний срок подачи документов на временную защиту истек 13 августа, молдавские власти говорят, что документы можно подать и сегодня.
Институт стратегических инициатив (IPIS) проанализировал, почему украинцы не торопятся получать временную защиту в Молдове, и как власти страны пытаются преодолеть эту проблему, информирует newsmaker.md
В январе этого года правительство РМ приняло постановление о временной защите переселенцев из Украины. Действует временная защита год: с 1 марта этого года до 1 марта 2024 года. Она дает право на работу, на первичную и экстренную медицинскую помощь, на обучение несовершеннолетних детей и на социальную помощь.
С 15 мая этого года нахождение украинских граждан в Молдове регулирует правовая норма, действовавшая до ЧС: «90 дней в течение последних 180 дней». Прибавляем 90 дней к этой дате и получаем 13 августа — до этого дня граждане Украины могли находиться в Молдове без регистрации в Генеральном инспекторате по миграции.
Это означает, что до 13 августа украинским гражданам следовало определиться с правовым статусом в Молдове. Для граждан Украины, которые приехали в страну после 15 мая, 90-дневный срок исчисляется со дня приезда. Кроме статуса временной защиты, можно также подать заявку на получение статуса беженца и вид на жительство в Молдове.
20% из 100 тыс. человек подали на временную защиту
По данным Генинспектората миграции, за полгода существования механизма временной защиты (с 1 марта по 4 сентября 2023 года), документы на временную защиту подали 20 603 человек, и 15 191 уже получили такое удостоверение. Кроме этого, 3 384 человека уже имели постоянный вид на жительство в стране, а 3 530 — временный вид на жительство. Еще 2 510 человек запросили в Молдове убежище.
По данным на 5 сентября 2023 года в Молдове находились более 109 тыс. граждан Украины, и 65 тыс. из них превысили законный срок пребывания в стране.
В чем причина непопулярности временной защиты?
Согласно опросу Управления ООН по делам беженцев, проведенному в июле 2023 года среди 136 украинских беженцев, чуть меньше половины из них — 41% — подали документы на временную защиту и не столкнулись ни с какими проблемами. 57% беженцев заявили, что не подали заявление и не планируют получать временную защиту в Молдове. При этом 78% респондентов указали, что планируют вернуться на родину. По мнению ассоциированного эксперта Института стратегических инициатив (IPIS) Виктории Оларь, эти данные отчасти объясняют низкий интерес к временной защите.
Еще одна причина — ограничение на пребывание за границей, которое накладывает статус временной защиты. Если вы получили временную защиту в Молдове, выехали за рубеж и провели там больше 45 дней, то вы теряете этот статус. Для украинцев, которым необходимо часто ездить домой по личным причинам (навестить родственников, проверить состояние жилья, сделать документы) и затем возвращаться в Молдову, это проблематично. Восстановить статус временной защиты тоже непросто: для этого необходимо повторно подать заявку в Генинспекторат миграции, где индивидуально рассматривают каждый случай.
Следующей причиной низкого интереса к временной защите можно назвать требование подтвердить адрес проживания в Молдове. Многие украинцы сообщали, что не могут подтвердить место жительства в стране из-за нежелания арендодателей подписать необходимые документы. Как правило, владельцы жилья опасаются негативных последствий: что их принудят платить налоги за сдаваемое жилье (согласно законодательству Молдовы), или что они потеряют контроль над своей недвижимостью. Некоторые арендодатели говорят, что прийти в офис Генинспектората миграции и подписать декларацию им мешает нехватка времени. Что предпринимают власти?
Для того, чтобы стимулировать граждан Украины подавать на временную защиту в Молдове, молдавская комиссия по ЧС 4 сентября внесла изменения в Постановление правительства № 21/2023. Теперь заявители должны будут под собственную ответственность заполнить декларацию с адресом проживания. В случае неправильно введенных данных к ним могут применить наказание в соответствии с УК Молдовы.
Несмотря на то, что последний срок приема документов на получение временной защиты был заявлен 13 августа 2023 года, молдавские власти уверяют, что украинские граждане все еще могут подать заявление.
При этом тех, у кого нет законного статуса пребывания в Молдове, могут оштрафовать: от 12 до 30 у.е. Тем не менее молдавские власти неоднократно подчеркивали, что не будут депортировать из страны граждан Украины, которые превысили срок пребывания в Молдове и не узаконили свой статус.
С какими еще проблемами сталкиваются беженцы
Несмотря на то, что молдавское законодательство гарантирует беженцам доступ к срочной медицинской помощи, до сих пор неясно, могут ли получить этот доступ украинцы, которые не подали на временную защиту. Ранее КЧС решением от 1 марта постановила, что бенефициарам временной защиты гарантирован такой доступ. Расходы на такие услуги покрывают внешние партнеры на основе соглашений Агентств ООН и Национальной кассы соцстраха.
Также ранее КЧС отменила возможность работы для украинцев без легализованного статуса в Молдове: чтобы трудоустроиться, нужно получить или статус временной защиты, или вид на жительство на основе контракта. Согласно данным Национального агентства трудоустройства, на 7 сентября в Молдове трудоустроены 1160 граждан Украины, из которых 833 женщины и 327 мужчин.
Ассоциированый эксперт Института стратегических инициатив (IPIS) Виктория Оларь подчеркивает, что применение механизма временной защиты до сих пор вызов для Молдовы, несмотря на определенные успехи в этой области.
«Предоставляя временную защиту, государство не только стремится легализовать пребывание украинцев, бежавших из-за войны, но и обеспечивает стабильные механизмы их защиты. Очень важно, чтобы беженцы воспринимали этот механизм не как обязанность, а как право. Получив временную защиту, беженцы получают право на работу, доступ к первичной и неотложной медпомощи, доступ к общему образованию для несовершеннолетних и программам социальной помощи», — заключает эксперт.