В Бендерах провели "Ярмарку вакансий - осень 2023". Мероприятие прошло в Доме культуры имени П.Ткаченко, организатор – отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры.
В Ярмарке приняли участие представители нескольких десятков городских предприятий и организаций. Среди них водоканал, троллейбусное управление, кадетский корпус, Центр гигиены и эпидемиологии, пожарная часть, фирма «Благода» и ряд других, сообщает пресс-служба Единого Государственного Фонда Социального Страхования ПМР.
Как напомнили в ЕГФСС, Ярмарку вакансий проводят для того, чтобы бендерчанам помочь трудоустроиться, а работодателям – закрыть свои вакансии. На таких мероприятиях удаётся организовать прямое, без посредников, общение обеих сторон.
Нынешнюю ярмарку посетили свыше 250 человек. Им рассказали о более чем 1 200 вакансиях рабочих и служащих.
55 граждан прошли собеседование у представителей предприятий и организаций, многие оставили свои резюме и анкетные данные.
Ещё 34 человека получили консультации у специалиста относительно трудоустройства, 22 – в рамках программы «Шанс», а 4 посетителя узнали о возможности обучения новой профессии и повышения квалификации.