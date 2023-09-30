Минобороны Румынии в ночь на субботу 30 сентября зафиксировала риск возможного нарушения воздушного пространства, жители двух уездов получили предупреждения об опасности, информирует РИА Новости
Ранее, в сентябре Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии постановил, что МО страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. "После обнаружения групп беспилотников, направляющихся на территорию Украины, недалеко от границы с Румынией, министерство национальной обороны предупредило силы службы воздушной полиции и уведомило, начиная с 22:38 (совпадает с мск), генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения уездов Тулча и Галац. Радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В Минобороны отметили, что силы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где и был зафиксирован соответствующий радиолокационный сигнал.
"На данный момент не выявлено ни одного объекта, выпавшего из воздушного пространства на территории страны. Поиски продолжатся сегодня. В 01:41 во всех пострадавших районах было объявлено о прекращении мер тревоги", - уточнили в Минобороны.
Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает iz.ru
«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — говорится в материале.
Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе.