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Молдова и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества

Молдова и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества
фото: Guvernul Republicii Moldova

29 сентября в Одессе состоялась встреча молдавского вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и его украинской коллеги Ирины Верещук – сопредседателей совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и Украины.
Стороны обсудили темы, касающиеся двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, поставок газа, включения в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры.

Сопредседатели молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству договорились активизировать и углубить партнерство между таможенными службами и пограничной полицией двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, информирует sputniknews

"Решено активизировать и углубить партнерство между таможенными службами и пограничной полицией, что позволит увеличить поток товаров в пунктах пропуска между двумя странами, а также повысить качество услуг, предоставляемых пересекающим границу гражданам", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается также, что одним из важных результатов встречи стало подписание двустороннего соглашения в области фитосанитарного контроля между Национальным агентством по продовольственной безопасности Республики Молдова и соответствующим украинским учреждением.

"В заключение стороны договорились о созыве в Кишиневе во второй половине 2024 года очередного заседания молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – заключили в правительстве.

Внешний долг Молдовы в первом полугодии вырос на 6,8% По данным Нацбанка страны, он составил $10 млрд, сообщает ТАСС

Валовый внешний долг РМ в первой половине 2023 года вырос на 6,8%, достигнув $10,242 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка (центробанк) страны.

Уровень валового внешнего долга по отношению к ВВП в отчетный период составил 67,2%, увеличившись на 1,1 п.п. Доля государственного долга выросла на 9,5%, до $3,574 млрд (34,9% от общей суммы задолженности). В эти же сроки внешние обязательства частного сектора возросли на 5,3%, до $6,667 млрд.

В июне 2022 года внешний долг Молдовы составлял $8,617 млрд
  • Сегодня, 12:21
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