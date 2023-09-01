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Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения

Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения
фото: Укрінформ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Североатлантического союза оборонных индустрий. Об этом он сказал на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, передаёт korrespondent.net.

По словам главы государства, декларация открыта для присоединения, ее уже подписали 13 компаний.

"На этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянс, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности - и я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - отметил Зеленский.

Президент проинформировал, что была разработана базовая декларация как основа альянса, к которой могут присоединиться производители военной техники и оружия со всего мира.

"Тем, как мы выстояли в войне, тем, как Украина победит, мы даем всем остальным в мире, кто ценит мир, успешную стратегию национальной и коллективной обороны, долговременную стратегию. И сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, которыми будут их приоритеты и будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется", - цитирует Зеленского korrespondent.net.

Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения
фото: МЗС України, первый Международный форум оборонных индустрий в Киеве

Украинские компании в рамках Международного форума оборонных индустрий подписали 20 документов с иностранными партнерами, к моменту закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет korrespondent.net

Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.

Отмечается, что присоединиться к Альянсу может каждый изготовитель вооружения и военной техники из разных стран мира.

В мероприятии приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса – как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.
  • Сегодня, 12:42
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