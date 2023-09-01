В МВД подвели итоги Чемпионата Приднестровья по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. Соревнования проходили в Тирасполе два дня и в двух локациях: спасатели состязались на городском пляже, а огнеборцы – в пожарной части.
Сотрудники аварийно-спасательного подразделения соревновались на воде в личном и командном заплыве. Основной задачей было успешно спасти «утопающего», уточняет пресс-центр МВД.
Пожарные оттачивали профессиональные навыки в подъёме на четвёртый этаж учебной башни по штурмовой и выдвижной лестнице с эвакуацией условно пострадавшего.
По итогам состязаний в общекомандном зачёте среди пожарных лучшими оказалась команда СВПЧ-8 из Слободзеи, вторыми шли каменчане (СВПЧ-6), третьими – тираспольчане (СВПЧ-1).
Среди спасателей на первом месте снова Слободзея, на втором – сотрудники из Каменки, а вот замкнула тройку лидеров команда из Григориополя.
«Огромное вам спасибо, друзья, за такой ответственный подход. Я уверен, что в дальнейшем соревнования будут приобретать всё более острый характер», – сказал на церемонии награждения министр внутренних дел Виталий Нягу.