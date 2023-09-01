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Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей

Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей
фото: пресс-служба МВД ПМР

В МВД подвели итоги Чемпионата Приднестровья по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. Соревнования проходили в Тирасполе два дня и в двух локациях: спасатели состязались на городском пляже, а огнеборцы – в пожарной части.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения соревновались на воде в личном и командном заплыве. Основной задачей было успешно спасти «утопающего», уточняет пресс-центр МВД.

Пожарные оттачивали профессиональные навыки в подъёме на четвёртый этаж учебной башни по штурмовой и выдвижной лестнице с эвакуацией условно пострадавшего.

По итогам состязаний в общекомандном зачёте среди пожарных лучшими оказалась команда СВПЧ-8 из Слободзеи, вторыми шли каменчане (СВПЧ-6), третьими – тираспольчане (СВПЧ-1).

Среди спасателей на первом месте снова Слободзея, на втором – сотрудники из Каменки, а вот замкнула тройку лидеров команда из Григориополя.

«Огромное вам спасибо, друзья, за такой ответственный подход. Я уверен, что в дальнейшем соревнования будут приобретать всё более острый характер», – сказал на церемонии награждения министр внутренних дел Виталий Нягу.

Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей

Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей

Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей

Подведены итоги чемпионата Приднестровья среди пожарных и спасателей
фото: пресс-служба МВД ПМР
  • Сегодня, 12:54
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