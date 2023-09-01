В Дубоссарах прошел республиканский фестиваль детей и молодежи с особыми возможностями здоровья «Цветик-семицветик». В этом году его провели уже 11-й раз. И каждый год это желанная и долгожданная встреча друзей. В фестивале приняли участие 16 коллективов коррекционной направленности из разных городов Приднестровья, а это более 120 детей со всей республики, сообщается на сайте госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары.
Организаторами республиканского фестиваля «Цветик-семицветик» являются коллективы Дубоссарского Центра реабилитации детей с особенными потребностями жизнедеятельности и Дворца детско-юношеского творчества.
Мероприятие проводится при поддержке Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары и под эгидой Министерства по социальной защите и труду ПМР, Союза русских общин Приднестровья и Представительства Россотрудничества в Республике Молдова.
В первой половине дня в Дубоссарском Центре реабилитации встречали гостей. В программе фестиваля – мастер-классы по футболу и холодному фарфору, веселые старты, а также тренинг «Я особенный».
фото: dubossary.ru
Светлана Завтур, директор Дубоссарского Центра реабилитации, организатор фестиваля «Цветик-семицветик»: «С самого утра мы встречаем гостей со всей республики. К нам приехали сегодня организации, коррекционные школы, центры реабилитации из Рыбницы, Бендер, Тирасполя и других городов Приднестровья. С утра для участников был подготовлен ряд мероприятий. Это футбол, различные мастер-классы, тренинги, спартакиады. Уверена, что участникам было весело и интересно. И конечно, вкусные подарки ребята как и каждый год с собой увезут. Фестиваль призван открыть таланты и дать возможность детям с особенностями развития показать себя на сцене. А ещё это возможность увидеть зрителям, какие талантливые и способные у нас в республике дети с особенностями и нарушениями развития. И что это никак не сказывается на их талантах петь, танцевать, декламировать стихи или делать великолепные поделки. Мы очень рады, что именно в Дубоссарах на площадке Центра реабилитации и ДДЮТ есть такая возможность все это продемонстрировать».
Кульминацией мероприятия как всегда стал гала-концерт воспитанников коррекционных учреждений республики, который по традиции прошел в ДДЮТ. В фойе Дворца творчества все желающие могли насладиться прекрасными поделками, сделанными руками ребят с ОВЗ.
На праздничный концерт фестиваля пришли почетные гости: представители Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, и.о. руководителя Центра науки и культуры Представительства Россотрудничества в РМ Артем Науменков, руководитель дубоссарского общества русских «Отечество» Василий Михайловский, руководитель дубоссарского отделения РПП «Обновление» Ирина Владимирова.
В праздничном концерте ребята показали свои номера – они пели, танцевали, читали стихи. Их умения и таланты растрогали до глубины души всех, кто пришёл в этот день подержать ребят и посмотреть на их мастерство. Многие зрители не могли сдержать слёз, так трогательно и по-настоящему искренне дарили своё творчество участники фестиваля.
В завершение праздничного дня все участники были награждены памятными дипломами и подарками от спонсоров и организаторов фестиваля.