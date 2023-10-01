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Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет

Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
Фото: ria.ru/ Служба новостей ООН/Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Члены миссии ООН проехали через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерта) в Карабахе, сообщает ria.ru ссылаясь на агентство Sputnik Азербайджан.

"Миссия ООН прибыла в Карабах. Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран — Ханкенди. Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН", — пишет издание.

Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет

Как уточняется, последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.

По данным властей Армении на 30 сентября, в республику из региона переехали 100 480 человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.

Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.

В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.
  • Сегодня, 11:06
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