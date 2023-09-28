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«От Лиссабона до Луганска»: Бербок наметила новые границы Евросоюза

«От Лиссабона до Луганска»: Бербок наметила новые границы Евросоюза
фото: Reuters Анналена Бербок

ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии, сообщает РИА Новости
«
"Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — сказала она.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года.

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.

Захарова намекнула на высказывание Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». В феврале этого года во время панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что Москва может повернуться на «360 градусов» и осчастливить мир. Однако Бербок не учла, что 360 градусов — это полный оборот, а в контексте ее речи он значит возвращение на прежнее место откуда ведется отсчет.

Луганск является частью России как региональный центр Луганской народной республики. В 2022 году во время референдума местные жители пожелали присоединиться к РФ, после чего российский президент Владимир Путин подписал указ о включении новых территорий в состав России.

В 2010-х годах европейские и российские политики заявлял о идее «Большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока, что означало бы экономическую интеграцию ЕС и России, безвизовый режим, совмещение российских ресурсов с европейскими технологиями. Однако от идеи затем отказались.

  • Вчера, 21:39
  • DTV
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