ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии, сообщает РИА Новости « "Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — сказала она.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года.
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.
Захарова намекнула на высказывание Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». В феврале этого года во время панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что Москва может повернуться на «360 градусов» и осчастливить мир. Однако Бербок не учла, что 360 градусов — это полный оборот, а в контексте ее речи он значит возвращение на прежнее место откуда ведется отсчет.
Луганск является частью России как региональный центр Луганской народной республики. В 2022 году во время референдума местные жители пожелали присоединиться к РФ, после чего российский президент Владимир Путин подписал указ о включении новых территорий в состав России.
В 2010-х годах европейские и российские политики заявлял о идее «Большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока, что означало бы экономическую интеграцию ЕС и России, безвизовый режим, совмещение российских ресурсов с европейскими технологиями. Однако от идеи затем отказались.