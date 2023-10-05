Министерство внутренних дел ПМР опубликовало подробности об обломках ракеты С-300, найденных 5 октября в полях с. Гиска. Отмечается, что это ещё одна хвостовая часть ракеты С-300.
Об опасной находке бендерским правоохранителям в 10:50 сообщил агроном сельхозугодий. Металлический предмет, похожий на обломок ракеты, лежал в 1,5 километрах от ближайших жилых домов по ул. Школьной.
Туда сразу же выехали следственно-оперативная группа, сапёры Минобороны, трёхсторонняя комиссия с участием военных наблюдателей от России, Молдовы и Приднестровья. Находку изъяли. Выяснилось, что эта часть ракеты упала сюда в тот же день, когда в с. Кицканы были обнаружены обломки похожей С-300.
Известно, что головка обнаруженных 5 октября в Гиске фрагментов ракеты попала в озеро с. Фарладаны (Молдова) 25 сентября, отмечает пресс-центр МВД ПМР. Тогда специалисты её извлекли и уничтожили.
Информация поступила в Объединённую контрольную комиссию от правоохранительных органов. На место сразу же выехали представители профильных структур, включая военных наблюдателей, информирует novostipmr.com
«Сигнал поступил в 12:30... Военные наблюдатели выехали на место происшествия. В данный момент идёт сбор информации. В ближайшее время мы получим соответствующие документы, где можно уже будет говорить более детально о том, что там было обнаружено», – сообщил журналистам сопредседатель от Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков.
Остатки боеприпасов нашли в поле у села Гиска. Это территория Зоны безопасности. В случае подобных инцидентов на место происшествия всегда выезжают военные наблюдатели от Молдовы, Приднестровья и России. Они фиксируют информацию об объекте. Затем она попадает в доклад Объединённого военного командования, который заслушивают каждый четверг на заседании ОКК.
«Я пока не готов ответить, какой именно это вид боеприпаса. Знаю по поступившим снимкам, что, предположительно, это тоже остатки определённого зенитно-ракетного комплекса. Пока только по снимкам», – добавил Олег Беляков.
При этом он напомнил, что ОКК так и не получила информацию о типе боеприпасов, найденных 27 сентября на территории Молдовы.
«По той ситуации, которая была в Фарладанах, на прошлом заседании ОКК мы так и не получили от молдавской стороны, что же там было обнаружено в озере Гырбовец, что они там подрывали в этой части, что это был за объект. Какая-либо информация по этому поводу с молдавской стороны попросту отсутствует», – отметил глава приднестровской делегации в ОКК.
Сообщается, что Делегации в ОКК вновь не смогли согласовать решение по поводу обломков ракеты, обнаруженных у Кицкан.
Об этом заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков по итогам прошедшего в Бендерах заседания Объединенной контрольной комиссии.
Одной из основных тем обсуждения стало обнаружение обломков зенитной ракеты в населённом пункте Кицканы, зафиксированное военными наблюдателями 26 сентября. Российская и приднестровская делегации настаивали на том, чтобы поручить ОВК разобраться в деталях инцидента.
«Нас несколько удивила позиция молдавской стороны, которая отказалась давать какие-либо поручения Объединенному военному командованию для того, чтобы данная ситуация была зафиксирована со всех точек зрения, - отметил Олег Беляков. - Мы не смогли прийти к единому решению. Это нехорошая тенденция. У нас коллегиальный орган. Вроде бы, все заинтересованы в том, чтобы установить, что это был за объект, какую опасность он представлял для населения, проживающего в Зоне безопасности, и выработать меры для совместных действий в случае возникновения подобных ситуаций впредь. Такого итога сегодня нет. Хотя диалог был достаточно длинный. Он шел как на прошлом, так и на этом заседании, выдвигались предложения, которые могли бы сконцентрировать нашу работу, но они не были приняты молдавской стороной. Мы об этом сожалеем».
Обсуждение вопроса будет продолжено на следующем заседании ОКК.