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Неизвестная болезнь свирепствует на западе Кении

Неизвестная болезнь свирепствует на западе Кении
фото из открытых источников

Вспышка загадочной болезни стала причиной госпитализации более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении(государство в Восточной Африке), информирует местное издание Star, передает РИА Новости. По последним данным, тысячу учениц отправили домой.

"Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — отмечается в публикации.

Газета сообщает, что в результате заболевания у девочек развился паралич ног, большинство школьниц не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы.

В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер".

Как отметил врач из больницы Ихугу, которого цитирует издание, первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов:их организмы теряют жидкость.

Образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.

Телеканал NTV отмечает, что некоторые из опрошенных учениц рассказали, что не могут стоять из-за слабых суставов, хотя не чувствуют боли. Также сообщается, что разъяренные родители ворвались в кабинет директора школы, чтобы понять, что произошло с их детьми, но официальных заявлений по поводу этого недуга администрация учреждения пока не дает.

Издание Daily Nation отмечает, что аналогичная вспышка неизвестной болезни произошла в апреле текущего года еще в одной школе для девочек Мукуму. Тогда с признаками паралича конечностей госпитализировали более 500 человек. Двое учениц и один учитель скончались в больнице.

Что могло стать причиной массового паралича школьниц?
The Star со ссылкой на медика одной из больниц, где сейчас проходят лечение часть парализованных школьниц, пишет, что первоначальные лабораторные тесты показали, что у девушек диагностировали электролитный дисбаланс, пишет aif.ru

«У школьниц были повышены электролиты, а это означает, что они потеряли много жидкости. К потере электролитов могла привести длительная или тяжелая диарея и потливость», — рассказали изданию в больнице Ихугу.

Органы здравоохранения Кении также не исключают, что болезнь могла быть спровоцирована неудовлетворительным качеством воды и продуктов питания, которые употребляли школьницы.

Как подчеркнул директор медицинской службы округа Какамега, доктор Стивен Вандей, неизвестное заболевание носит инфекционный характер и «может уничтожить всю семью, если его не лечить». В связи с этим медики планируют до выяснения причин массового паралича не выписывать из больниц девушек, чтобы те не смогли заразить родных и близких, передает Nation.Africa.

В настоящее время в округе работает группа медиков для выяснения всех обстоятельств ЧП.
  • Сегодня, 10:19
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