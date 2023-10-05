Вспышка загадочной болезни стала причиной госпитализации более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении(государство в Восточной Африке), информирует местное издание Star, передает РИА Новости. По последним данным, тысячу учениц отправили домой.
"Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — отмечается в публикации.
Газета сообщает, что в результате заболевания у девочек развился паралич ног, большинство школьниц не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы.
В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер".
Как отметил врач из больницы Ихугу, которого цитирует издание, первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов:их организмы теряют жидкость.
Образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.
Телеканал NTV отмечает, что некоторые из опрошенных учениц рассказали, что не могут стоять из-за слабых суставов, хотя не чувствуют боли. Также сообщается, что разъяренные родители ворвались в кабинет директора школы, чтобы понять, что произошло с их детьми, но официальных заявлений по поводу этого недуга администрация учреждения пока не дает.
Издание Daily Nation отмечает, что аналогичная вспышка неизвестной болезни произошла в апреле текущего года еще в одной школе для девочек Мукуму. Тогда с признаками паралича конечностей госпитализировали более 500 человек. Двое учениц и один учитель скончались в больнице.
Что могло стать причиной массового паралича школьниц? The Star со ссылкой на медика одной из больниц, где сейчас проходят лечение часть парализованных школьниц, пишет, что первоначальные лабораторные тесты показали, что у девушек диагностировали электролитный дисбаланс, пишет aif.ru
«У школьниц были повышены электролиты, а это означает, что они потеряли много жидкости. К потере электролитов могла привести длительная или тяжелая диарея и потливость», — рассказали изданию в больнице Ихугу.
Органы здравоохранения Кении также не исключают, что болезнь могла быть спровоцирована неудовлетворительным качеством воды и продуктов питания, которые употребляли школьницы.
Как подчеркнул директор медицинской службы округа Какамега, доктор Стивен Вандей, неизвестное заболевание носит инфекционный характер и «может уничтожить всю семью, если его не лечить». В связи с этим медики планируют до выяснения причин массового паралича не выписывать из больниц девушек, чтобы те не смогли заразить родных и близких, передает Nation.Africa.
В настоящее время в округе работает группа медиков для выяснения всех обстоятельств ЧП.