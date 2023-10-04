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ЦИК Молдовы не одобрил внесение изменений в Избирательный кодекс

ЦИК Молдовы не одобрил внесение изменений в Избирательный кодекс
фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия не одобрила мнение по проекту закона о внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова, который вводит новые запреты на участие в выборах, одобренному правящей партией PAS.

Комментарий ведомства последовал после появления в прессе информации, касательно того, что Центральная избирательная комиссия дала отрицательное заключение проекту Закона № 345 от 04.10.2023 о внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова, сообщает unimedia.info

"На открытом заседании 4 октября 2023 года в 13.30 члены Комиссии в соответствии с положениями п. (2) ст. 11 Избирательного кодекса №. 325/2022, рассмотрели проект решения об утверждении заключения по проекту Закона № 345 от 04.10.2023 о внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова № 325/2022.

Поскольку проект заключения не набрал большинства голосов членов Центральной избирательной комиссии, он не был одобрен. О результатах проверки Комиссия проинформировала секретариат парламента", - отметили в ведомстве.

ЦИК указывает, что это не следует путать с возможным негативным мнением, что не соответствует действительности.

Ранее, 3 октября Конституционный суд Молдовы признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет.

В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдовы Майя Санду, не находясь при этом в стране, своим указом их одобрила.

В Молдове 5 октября стартовала избирательная кампания для кандидатов, которые были зарегистрированы для участия во всеобщих местных выборах, намеченных на 5 ноября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Конкуренты на выборах могут проводить встречи с избирателями, а органы местного публичного управления обязаны обеспечить возможность проведения таких встреч на равных условиях, передаёт sputniknews.ru

Как отметили в Центризбиркоме, в ходе предвыборной кампании кандидатам запрещается использовать административный ресурс, в том числе путем запуска или участия в запуске инфраструктурных проектов или закупок, осуществляемых из национального публичного бюджета, использования государственного оборудования, средств, имущества.

"Государственные или ассимилированные структуры/ учреждения не могут передавать/ предоставлять государственное имущество или другие услуги конкурентам на выборах, кроме как на основании контракта и на равных условиях", - отмечается в релизе ЦИК.

Конкурентам на выборах запрещается организовывать концерты, конкурсы, иные мероприятия или манифестации с привлечением исполнителей, творческих и (или) артистических работников как из страны, так и из-за границы. Также запрещено в ходе предвыборных акций демонстрировать лозунги или иные послания и (или) распространять материалы, содержащие символику конкурента на выборах или другие элементы идентификации, а также участие в этих мероприятиях в целях политической агитации.

Центризбирком также предупреждает, что кандидаты, чьи дела находятся на рассмотрении окружных избирательных советов, начнут предвыборную кампанию в день регистрации.

  • Сегодня, 10:39
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