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Целое состояние оставил на таможне

Целое состояние оставил на таможне
фото: kp.md, скриншот видео

В Молдове на таможне Скулень за контрабанду задержан гражданин Молдовы, перевозивший 550 тысяч евро в чемодане, сообщила Таможенная служба РМ, передаёт kp.md

Сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством Таможенной службы совместно с прокурорами PCCOCS сообщили об аресте гражданина Республики Молдова, который при въезде в страну через таможенный пост Скулень отказался декларировать сумму 550 000 евро.

Сообщается, что случай произошел утром в четверг, 5 октября 2023, когда 60-летний мужчина за рулем роскошного автомобиля заявил таможне, что ему нечего декларировать. Однако таможенники решили досмотреть машину, и в багажнике был обнаружен чемодан с более чем полумиллионом евро.

  • Сегодня, 18:20
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