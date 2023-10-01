В Молдове на таможне Скулень за контрабанду задержан гражданин Молдовы, перевозивший 550 тысяч евро в чемодане, сообщила Таможенная служба РМ, передаёт kp.md
Сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством Таможенной службы совместно с прокурорами PCCOCS сообщили об аресте гражданина Республики Молдова, который при въезде в страну через таможенный пост Скулень отказался декларировать сумму 550 000 евро.
Сообщается, что случай произошел утром в четверг, 5 октября 2023, когда 60-летний мужчина за рулем роскошного автомобиля заявил таможне, что ему нечего декларировать. Однако таможенники решили досмотреть машину, и в багажнике был обнаружен чемодан с более чем полумиллионом евро.