В большом зале Дворца культуры им. П. Ткаченко состоялось торжественное собрание, посвященное 615-й годовщине первого летописного упоминания Бендер. Среди почетных гостей – Президент Приднестровья Вадим Красносельский с супругой.
Организаторы мероприятия особое внимание уделили истории города. Становление и развитие Бендер в лицах, событиях и достопримечательностях проиллюстрировало лазерное шоу. Продолжил рассказ о городе специально подготовленный к юбилею фильм. С поздравлениями и словами благодарности к бендерчанам обратились глава государственной администрации Роман Иванченко и председатель городского Совета народных депутатов Юрий Кара. Не остались без внимания защитники города и страны. Память тех, кто отдал жизни за мир и независимость, почтили минутой молчания. Говорили о развитии города, современных достижениях и планах на будущее. Озвучено немало цифр, отражающих позитивные подвижки жизнеобеспечения Бендер. Отмечена консолидация общественности, муниципальных структур и госорганов, а также свойственные бендерчанам ответственность, трудолюбие и активная гражданская позиция, сообщила пресс-служба Президента ПМР
О городе-имениннике, заслуженно удостоенном Ордена Республики и звания Города воинской славы, о его прошлом и нынешних жителях говорил в поздравительной речи руководитель страны. Он пожелал, чтобы насыщенная многовековая военная история Бендер осталась в прошлом, навсегда уступив место истории мира, развития и созидания. Бендеры – город будущего, подчеркнул Глава государства.
За большой вклад жителей города Бендеры в поддержание мира и безопасности Приднестровской Молдавской Республики и по случаю городского юбилея Бендеры удостоены ордена Г. А. Потемкина-Таврического. Это новая награда. Сегодня она вручена впервые. Президент передал орден городскому руководству – главе Бендер и председателю местного Совета.
Госнаграды и документы о присвоении почетных званий вручены Президентом и наиболее отличившимся бендерчанам.
Роман Иванченко и Юрий Кара в свою очередь отметили ряд горожан и коллективы предприятий и организаций городскими наградами «За вклад в развитие города Бендеры» различных степеней и совместными грамотами горсовета и госадминистрации.
По завершении торжественного собрания на сцене ДК Ткаченко с праздничным концертом выступили местные артисты и творческие коллективы города. фото: president.gospmr: