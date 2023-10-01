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Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического
фото: president.gospmr

В большом зале Дворца культуры им. П. Ткаченко состоялось торжественное собрание, посвященное 615-й годовщине первого летописного упоминания Бендер. Среди почетных гостей – Президент Приднестровья Вадим Красносельский с супругой.

Организаторы мероприятия особое внимание уделили истории города. Становление и развитие Бендер в лицах, событиях и достопримечательностях проиллюстрировало лазерное шоу. Продолжил рассказ о городе специально подготовленный к юбилею фильм. С поздравлениями и словами благодарности к бендерчанам обратились глава государственной администрации Роман Иванченко и председатель городского Совета народных депутатов Юрий Кара. Не остались без внимания защитники города и страны. Память тех, кто отдал жизни за мир и независимость, почтили минутой молчания. Говорили о развитии города, современных достижениях и планах на будущее. Озвучено немало цифр, отражающих позитивные подвижки жизнеобеспечения Бендер. Отмечена консолидация общественности, муниципальных структур и госорганов, а также свойственные бендерчанам ответственность, трудолюбие и активная гражданская позиция, сообщила пресс-служба Президента ПМР

О городе-имениннике, заслуженно удостоенном Ордена Республики и звания Города воинской славы, о его прошлом и нынешних жителях говорил в поздравительной речи руководитель страны. Он пожелал, чтобы насыщенная многовековая военная история Бендер осталась в прошлом, навсегда уступив место истории мира, развития и созидания. Бендеры – город будущего, подчеркнул Глава государства.

За большой вклад жителей города Бендеры в поддержание мира и безопасности Приднестровской Молдавской Республики и по случаю городского юбилея Бендеры удостоены ордена Г. А. Потемкина-Таврического. Это новая награда. Сегодня она вручена впервые. Президент передал орден городскому руководству – главе Бендер и председателю местного Совета.

Госнаграды и документы о присвоении почетных званий вручены Президентом и наиболее отличившимся бендерчанам.

Роман Иванченко и Юрий Кара в свою очередь отметили ряд горожан и коллективы предприятий и организаций городскими наградами «За вклад в развитие города Бендеры» различных степеней и совместными грамотами горсовета и госадминистрации.

По завершении торжественного собрания на сцене ДК Ткаченко с праздничным концертом выступили местные артисты и творческие коллективы города.
фото: president.gospmr:
Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

Президент наградил Бендеры орденом Потемкина-Таврического

  • Вчера, 19:14
  • DTV
  • Просмотров: 60
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