Государственная служба управления документацией и архивами (ГСУДА) ПМР к 615-летию города Бендеры опубликовала «Протокол № 1» Бендерского горисполкома. Протокол написан на обороте румынских бухгалтерских ведомостей, датирован 28 августа 1944 года и представляет собой первый документ, изданный местными органами власти после состоявшегося 23 августа 1944-го освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В документе объявляется о восстановлении в городе Советской власти, об отмене всех законов и постановлений оккупационных властей, о гарантиях права личной собственности на жилые дома и подсобные хозяйства, запрете хождения иностранной валюты и разрешении свободной торговли сельскохозяйственными продуктами и товарами домашнего обихода на всей территории города и его предместий, пишет novostipmr.com
фото: скриншот gsuda.gospmr
В том же протоколе исполком потребовал от владельцев немедленно открыть все торговые точки, кафе, закусочные и буфеты, приступить к восстановлению и быстрейшему запуску кустарно-промышленных предприятий, призвал население «неукоснительно соблюдать строгий революционный порядок» и обязал всех граждан сдать в 10-дневный срок все трофейное, бросовое и незаконно приобретенное имущество государственных предприятий, организаций и частных лиц, которые находятся в эвакуации или ушли на сторону противника.
Кроме того, на сайте ГСУДА ПМР размещено исследование о сумме ущерба, который был нанесён Бендерам в результате оккупации города немецкими и румынскими войсками в 19141-1944 годах.
«Можно утверждать, что город был практически полностью разрушен, а нанесенный материальный ущерб колоссален», - констатируется в исследовании.
По данным, сохранившимся в архивах, в городе было разрушено 1 209 домов, более 800 - в его предместьях. Ущерб, нанесённый коммунальным предприятиям, составил 16 миллионов 958 тысяч 289 рублей, религиозным организациям – 6 миллионов 263 тысячи 889. Из 140 тысяч единиц хранения, накопившихся в городском архиве за 1866-1940 годы, удалось эвакуировать лишь седьмую часть. Остальные документы были сожжены оккупантами вместе со зданием архива.
Общая сумма ущерба, по данным на 1950 год, составила 467 миллионов 297 тысяч рублей.
Государственная служба управления документацией и архивами, согласно поручению Президента ПМР, активно включилась в реализацию федерального проекта «Без срока давности», направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности, вовлечение подрастающего поколения в изучение истории своей Родины.
Целью работы в рамках проекта «Без срока давности» является распространение сведений и сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, которые стали жертвами военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, публикация информации об обстоятельствах вновь выявленных преступлений против мирного населения нынешнего Приднестровья в годы оккупации.