18-летний тираспольчанина задержали в Бендерах в тот момент, когда он знакомился с просторами одного из микрорайонов города. Планировал наскоро раскидать закладки. Молодой человек так увлёкся, что не заметил патрульного автомобиля.
При виде милиции парень стал вести себя странно. Общения с правоохранителями явно пытался избежать. Не вышло. Доставили в отдел, сообщила пресс-служба МВД ПМР
В рюкзаке молодого человека сотрудники УВД нашли целый наркосклад. Три вида наркотиков (марихуану, спайсы, соль), уже расфасованных для потребителей, электронные весы, несколько десятков пакетов с замком типа зип-лок и собственный наркодевайс.
Выяснилось, год назад юноша обзавёлся незаконной, пагубной страстью. Последняя требовала денег. Решил идти в курьеры. Спустя время через Telegram нашёл работу. Стал распространять наркотики в Тирасполе и Бендерах.
О том, что приработок опасен большими проблемами с законом, парень знал. Но соблазн лёгких денег оказался сильнее.
Сейчас 18-летний тираспольчанин задержан. За распространение наркотиков ему грозит до 12 лет лишения свободы.