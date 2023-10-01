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Задержан 18-летний наркокурьер

Задержан 18-летний наркокурьер
фото: mvdpmr.org

18-летний тираспольчанина задержали в Бендерах в тот момент, когда он знакомился с просторами одного из микрорайонов города. Планировал наскоро раскидать закладки. Молодой человек так увлёкся, что не заметил патрульного автомобиля.

При виде милиции парень стал вести себя странно. Общения с правоохранителями явно пытался избежать. Не вышло. Доставили в отдел, сообщила пресс-служба МВД ПМР

В рюкзаке молодого человека сотрудники УВД нашли целый наркосклад. Три вида наркотиков (марихуану, спайсы, соль), уже расфасованных для потребителей, электронные весы, несколько десятков пакетов с замком типа зип-лок и собственный наркодевайс.

Выяснилось, год назад юноша обзавёлся незаконной, пагубной страстью. Последняя требовала денег. Решил идти в курьеры. Спустя время через Telegram нашёл работу. Стал распространять наркотики в Тирасполе и Бендерах.

О том, что приработок опасен большими проблемами с законом, парень знал. Но соблазн лёгких денег оказался сильнее.

Сейчас 18-летний тираспольчанин задержан. За распространение наркотиков ему грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Вчера, 10:39
  • DTV
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