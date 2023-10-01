Правоохранители разоблачили схему завладения имуществом КП Международный аэропорт Одесса, стоимость которого 118 миллионов гривен, и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает НАБУ.
Суд арестовал имущество аэропорта Одесса. Под арест также попали 2,5 млрд. гривен дохода от деятельности одесского аэропорта, уточнили в САП, передаёт korrespondent.net
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество международного аэропорта Одесса. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) в понедельник, 16 октября.
"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта - КП Международный аэропорт Одесса и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративные права ООО Одесса Аэропорт Девелопмент, а именно на 75% прав на ООО Международный аэропорт Одесса, а также помещение нового терминала общей площадью 26,7 тыс. кв. м.
Подозрение объявили бывшему мэру города Алексею Костусеву, его экс-заместителю, а также бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу.
Несколько дней назад стало известно, что экс-мер Одессы Костусев был объявлен в розыск.