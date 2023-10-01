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В аэропорту Одесса разоблачили масштабную схему завладения имуществом

В аэропорту Одесса разоблачили масштабную схему завладения имуществом
фото: odessa.online

Правоохранители разоблачили схему завладения имуществом КП Международный аэропорт Одесса, стоимость которого 118 миллионов гривен, и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает НАБУ.

Суд арестовал имущество аэропорта Одесса. Под арест также попали 2,5 млрд. гривен дохода от деятельности одесского аэропорта, уточнили в САП, передаёт korrespondent.net

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество международного аэропорта Одесса. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) в понедельник, 16 октября.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта - КП Международный аэропорт Одесса и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративные права ООО Одесса Аэропорт Девелопмент, а именно на 75% прав на ООО Международный аэропорт Одесса, а также помещение нового терминала общей площадью 26,7 тыс. кв. м.

Подозрение объявили бывшему мэру города Алексею Костусеву, его экс-заместителю, а также бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу.

Несколько дней назад стало известно, что экс-мер Одессы Костусев был объявлен в розыск.
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