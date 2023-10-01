17 октября в Кишиневе прошёл четвертый саммит «Платформы поддержки для Молдовы», созданной Румынией, Францией и Германией. По словам премьер-министра Дорина Речана, на саммите обсуждали два фонда развития Молдовы — для развития инфраструктуры и энергетического сектора. В саммите принимали участие высокопоставленные лица более чем из 30 стран и международных организаций.
В ходе саммит представители нескольких стран пообещали Молдове финансовую поддержку, передаёт NM
Великобритания
Великобритания пообещала выделить Молдове 9 млн фунтов стерлингов (более $10 млн). Деньги предоставят в рамках проекта M-GROW, который предусматривает создание многостороннего донорского целевого фонда «Молдова — рост, устойчивость и возможности для улучшения благополучия». «Таким образом, мы посылаем четкое сообщение — мы полны решимости и едины в обеспечении того, чтобы Молдова могла успешно противостоять усилиям России и ее представителей, направленным на уничтожение ее демократии и кражу ее суверенитета. Мы рады сотрудничать в этом с Молдовой и другими донорами», — сказал посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер.
Впрочем, эта сумма — часть помощи в размере десяти миллионов фунтов стерлингов, обещанной министром иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймсом Клеверли во время его визита в Кишинев в марте 2023 года. Франция
Франция объявила, что выделит €300 млн на социальные проекты. «Франция продолжает поддерживать Молдову в средней и долгосрочной перспективе. Приближается зима. В связи с этим Франция объявляет, что выделит €300 млн на финансирование проектов, реализуемых [Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев] UNHCR и [детским фондом ООН] ЮНИСЕФ», — сказал глава МИД Франции Катрин Колонна.
Она напомнила, что ранее Французское агентство развития выделило на модернизацию энергетического сектора €40 млн. Колонна сообщила, что Французское агентство развития запустит проект, направленный на управление природными ресурсами и борьбу с изменением климата. «Уважаемые партнеры, в течение следующих трех лет мы инвестируем в эту область €200 млн», — объявила министр.
Германия
Министр иностранных дел страны Анналена Бербок сообщила, что в 2024 году Германия выделит Молдове €95 млн. «Вступление Молдовы в ЕС — это геополитическая задача, но этот процесс основан на заслугах. В связи с этим мы оказываем поддержку в реализации реформ. Мы оказываем финансовую помощь», — сказала министр.
Впрочем это не единственное объявление от Германии. Так Министр энергетики Виктор Парликов в ходе форума подписал Меморандум о взаимопонимании с Французским агентством развития (AFD) и Немецким банком развития KfW о расширении сотрудничества в области повышения энергоэффективности общественных зданий.
В частности, Молдове выделят €68,7 млн, из которых €38,7 млн — грант от правительства Германии и €30 млн — долгосрочный льготный кредит, предоставленный правительством Франции. Норвегия через ЕБРР тоже передаст грант около €34 млн для закупки и хранения газа, сообщает министерство энергетики. Входит ли грант правительства в объявленные Бербок €95 млн пока неясно.
США
В рамках саммита заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковский и посол США в Молдове Кент Логсдон объявили о выделении дополнительной помощи Молдове в размере $88,6 млн. Среди них $30 млн. новой военной помощи, а общий объем военной помощи в этом году составит $45 млн. Деньги должны пойти на закупку оборудования для модернизации армии.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) откроет новую кредитную линию Молдавии в 165 млн евро для закупки газа на рынке, сообщил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов, сообщает interfax.ru
По словам министра, в рамках заседания "Платформы поддержки Молдовы" во вторник в Кишиневе он подписал соответствующий меморандум. Документ также подразумевает предоставление гранта от правительства Норвегии на 35 млн евро (программа NANSEN).
Парликов сообщил, что деньги будут использованы не только на закупки газа, но и на развитие компании Energocom, который должен стать активным игроком на энергетическом рынке.
Парликов в ходе заседания заявил, что "республика выиграла битву за обеспечение энергетической независимости". "Если на 2021 год 98% поставок газа в Молдову приходились на "Газпром", то по состоянию на 2023 год зависимость от российского газа составляет 0%. Молдова больше не импортирует газ через "Газпром"", - заявил Парликов.
Он отметил, что "Молдова вступает в нынешнюю зиму гораздо более подготовленной - это касается заготовленных запасов газа, инфраструктуры (синхронизация с европейскими сетями ENTSО-E)".
По его словам, теперь РМ может сосредоточиться на развитии энергетического сектора, и это подразумевает адаптацию к изменениям климата и декарбонизацию (в частности, к 2030 году около 27% поставок должны приходиться на возобновляемые источники, выбросы должны быть сокращены на 68,6%).
"У нас есть два года, чтобы доказать населению МолдОВЫ, что евроинтеграция значит большую безопасность и устойчивость. Самое главное, что граждане смогут почувствовать это на своем кармане...", - сказал Парликов.
При этом он отметил, что для обеспечения энергоэффективности зданий требуется минимум 7 млрд евро. "Нам нужны громадные объемы инвестиций только для того, чтобы сократить потребление до уровня европейских стран. Только для того, чтобы изолировать здания, убедиться, что не дует ветер, что отапливаем помещения, а не атмосферу", - сказал министр.
Он проинформировал о трех основных направлениях работы министерства - повышение энергобезопасности за счет сближения с ЕС; повышение энергоэффективности; инвестиции для адаптации к изменениям климата.
"Присоединение к энергосетям Европы в будущем должно означать не только возможность импортировать электроэнергию, но и экспортировать (. . .) Я думаю, что Молдова имеет возможность стать серьезным производителем возобновляемой энергии, в том числе на экспорт. Также Молдова должна стать посредником между двумя большими рынками - Украины и Румынии", - сказал Парликов.
Ранее Парликов уже делал громкие заявления по поводу отказа от российского газа, которые СМИ трактовали, как полный отказ "Молдовагаза" от российских поставок. Вместе с тем, Парликов лишь имел ввиду, что Молдова с декабря 2022 года не закупает природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями (правобережье Днестра - ИФ), потому что в Республике Молдова также есть часть территории, которую мы не контролируем, регион (Приднестровье - ИФ)".
Со своей стороны, "Газпром" напомнил, что "Молдовагаз", который с декабря 2022 года направляет весь полученный от "Газпрома" газ в Приднестровье, регулярно направляет в газовый концерн заявки на поставку газа, которые удовлетворяются российской стороной.
Весь объем российского направляется на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС, где вырабатывается электроэнергия для нужд Приднестровья и Молдовы.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию сообщил журналистам, что Молдова продолжает платить за российский газ, сейчас с этим проблем нет, хотя они были. Он напомнил, что цены, по которым республика получает российский газ, были согласованы с "Газпромом" на ее условиях. По словам президента РФ, приобретаемый российский газ Молдова "складывает" в хранилища, в том числе на территории Украины. "Но это не важно. Важно то, что обойтись без этого пока не могут", - добавил Путин.
Сообщалось также, что по состоянию на 7 октября центральный поставщик в Молдову газа и электроэнергии, госкомпания Energocom, приобрела в общей сложности более 500 млн кубометров природного газа и продолжает закупки с целью полного покрытия потребления в республике в холодный сезон. Закупки осуществлены за счет кредита ЕБРР, за счет транша на 100 млн евро.
Ранее правительство Молдовы поставило перед Energocom задачу закупить и заложить на хранение в Румынии и на Украине к отопительному сезону не менее 450 млн кубометров газа. Для этого используется кредит ЕБРР в размере 300 млн евро. Кредит револьверного типа предоставлен в 2022 году и после погашения вновь может использоваться.