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Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном
фото: Коммерсантъ

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, передает armeniasputnik.am

На саммите ЕС в Гранаде Ереван и Баку могли «принять совместное заявление, которое устанавливало бы принципы мирного договора», «зафиксировать исторический перелом», однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев не приехал, отметил Пашинян, сообщает РБК

«Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации [границы] по картам Генерального штаба СССР», — добавил армянский премьер. На основании карт 1975 года армянская сторона предлагала провести делимитацию границ.

Пашинян обратил внимание, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

В Гранаде 6 октября должна была состояться встреча в пятистороннем формате, в ней должны были участвовать, помимо Пашиняна и Алиева, представители руководства Франции, Германии и ЕС. Однако Алиев от участия в ней отказался. По данным APA, это связано с тем, что представителям Турции отказали в участии в переговорах, а также с заявлением главы Евросовета Шарля Мишеля о разочаровании из-за военной операции. Пашинян на саммит ЕС в Гранаду все же поехал.

После этого Алиев задался вопросом, хочет ли Армения мира. По мнению президента Азербайджана, если бы Ереван стремился к нему, он бы не отказывался от возможности заключить договор. Алиев обратил внимание, что Никол Пашинян присутствовал на встрече лидеров ЕС, а приехать на саммит СНГ в Бишкек он отказался. Москва допускала встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана на этом саммите, но пресс-секретарь армянского МИДа отметила, что в киргизскую столицу от Армении поедет замглавы ведомства.

  • Сегодня, 19:21
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