фото: скриншот korrespondent.net, Владимир Зеленский похвалил "атакамсы" за меткость
Украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, сообщает korrespondent
«ATACMS себя показали», — сказал он, добавив, что договоренности между ним и президентом США Джо Байденом выполняются «метко».
О том, что ВСУ применили эти ракеты, ранее сообщили сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Рогозин рассказал, что с помощью ATACMS ударили по пригороду Бердянска. По его словам, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами M74. Рогов отметил, что ВСУ также применяли снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
ATACMS — управляемые ракеты дальностью около 300 км. GLSDB—управляемые реактивные снаряды дальностью до 150 км.
Утверждается, что предоставленные ракеты рассчитаны на дальность 100 миль, или примерно 160 километров.
По данным источников американских газет The Wall Street Journal и The New York Times, Украина за последние дни получила небольшое число ATACMS. Ракеты были переданы тайно и оснащены кассетными снарядами.
Российский МИД в сентябре предупреждал, что поставки дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию ситуации и приведут к еще большим жертвам.
Украина долгое время просила о поставках ATACMS. Официально США не объявляли, что отправят такие ракеты, хотя и допускали поставки. Financial Times в конце сентября писала, что президент Джо Байден решился передать Киеву ATACMS, но намерен сделать это, «не предупреждая русских» публичным заявлением, пишет РБК
США предоставили Украине все обещанные танки Abrams
Украина получила 31 танк американского производства M1A1 Abrams. Именно такое количество боевых машин обещал предоставить ВСУ президент США Джо Байден. Об этом сказал представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, сообщил накануне Голос Америки.
"Все украинцы, тренировавшиеся на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", – заявил он.
О'Доннелл отметил, что еще нужно время, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя. По его словам, "украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".
"Я думаю, что Украина будет умеренно решать, когда и где она это использует. Танк Abrams - отличная бронемашина, но это не серебряный шар. Наконец, наибольшее значение имеет решимость Украины прорваться", - добавил он.
В офисе президента Украины заявили 17 октября о "новом разделе" войны с Россией.