Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР в конце ноября - начале декабря 2022 года Государственной службой экологического контроля был выявлен факт вырубки нескольких деревьев в лесополосе вдоль железнодорожного полотна с. Терновка, которая входит в Государственный лесной фонд ПМР и относится к лесам первой группы.
По произведённым расчётам помимо ущерба, причинённого окружающей среде, сумма материального убытка превысила 9000 рублей ПМР.
К установлению, причастных лиц подключились сотрудники правоохранительных органов. Под подозрение попал неоднократно судимый 32-летний житель села Парканы - Валентин Дулапчий. Как выяснилось, мужчина занимался спилом деревьев и реализацией древесины без соответствующего разрешения.
Следствием установлено, что именно он с целью продажи совершил преступление в сфере экологии - спилил 3 дерева породы «Дуб черешчатый» в указанной природоохранной зоне. Во дворе его дома были обнаружены бревна от стволов именно этих деревьев.
Действия обвиняемого следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 256 УК ПМР (незаконная порубка деревьев в лесах первой группы, в значительном размере).
По действующему законодательству за совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде крупных штрафных санкций либо обязательных или исправительных работ.
Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу предъявленного обвинения.