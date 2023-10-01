Dnestr.TV

 
0

ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 18 тысяч евро по делу о домашнем насилии

ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 18 тысяч евро по делу о домашнем насилии
фото из открытых источников

Государство обязали выплатить истцу 14 250 евро за причиненный моральный ущерб и покрыть расходы – 3840 евро, передает rupor.md

“С октября 2015 года женщина подвергалась физическому, психологическому и экономическому насилию со стороны мужа. Об этом она сообщила властям, просила защиты, требовала наказания агрессора. 1 августа 2016 года она зарегистрировала в Яловенском суде ходатайство о выдаче охранного ордера для жертв семейного насилия, и судья вынес решение об охранном ордере сроком на 90 дней.

Мужа заявительницы обязали покинуть совместное жилье, помогать в содержании несовершеннолетних детей, не посещать место жительства потерпевших и не приближаться к заявительнице ближе, чем на 50 метров”, – говорится в пресс-релизе Ассоциации Promo-LEX, которая представляла заявительницу в ЕСПЧ.

Однако обидчик продолжал угрожать и терроризировать.

“С сентября по ноябрь 2016 года заявительница подавала в государственные учреждения заявления о несоблюдении мер защиты, но они были отклонены судом как необоснованные. В ноябре 2016 года заявительница вновь подверглась физическому насилию; ее жестоко избил муж. Она была госпитализирована на 8 дней в отделение нейрохирургии с диагнозом сотрясение мозга.

Женщина подала новое ходатайство о выдаче охранного ордера. Однако Яловенский суд, как и суд из Хынчешт, отклонил ходатайство о применении защитных мер. Вердикт подтвердила и Апелляционная палата Кишинева. При этом с 22 августа 2016 года заявительница больше не могла видеться со своими несовершеннолетними детьми и разговаривать с ними из-за психологического воздействия и манипуляций отца детей, а также из-за бездействия органов опеки”.

ЕСПЧ установил, что ответственные органы не приняли мер защиты и не предотвратили совершение новых актов насилия, игнорируя доказательства. В то же время ЕСПЧ постановил, что расследование обстоятельств совершения правонарушения в виде домашнего насилия и преступления неисполнения охранного ордера не отвечало критериям оперативности и полноты.

Установлено, что право на частную и семейную жизнь было нарушено вследствие неисполнения охранного ордера в пользу заявительницы и несовершеннолетних детей, а также не были приняты все необходимые меры по обеспечению контакта с детьми; насилие было основано на гендерной почве и представляет собой дискриминацию, противоречащую статье 14 Конвенции.

  • Вчера, 20:31
  • DTV
  • Просмотров: 76
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна