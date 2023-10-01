Государство обязали выплатить истцу 14 250 евро за причиненный моральный ущерб и покрыть расходы – 3840 евро, передает rupor.md
“С октября 2015 года женщина подвергалась физическому, психологическому и экономическому насилию со стороны мужа. Об этом она сообщила властям, просила защиты, требовала наказания агрессора. 1 августа 2016 года она зарегистрировала в Яловенском суде ходатайство о выдаче охранного ордера для жертв семейного насилия, и судья вынес решение об охранном ордере сроком на 90 дней.
Мужа заявительницы обязали покинуть совместное жилье, помогать в содержании несовершеннолетних детей, не посещать место жительства потерпевших и не приближаться к заявительнице ближе, чем на 50 метров”, – говорится в пресс-релизе Ассоциации Promo-LEX, которая представляла заявительницу в ЕСПЧ.
Однако обидчик продолжал угрожать и терроризировать.
“С сентября по ноябрь 2016 года заявительница подавала в государственные учреждения заявления о несоблюдении мер защиты, но они были отклонены судом как необоснованные. В ноябре 2016 года заявительница вновь подверглась физическому насилию; ее жестоко избил муж. Она была госпитализирована на 8 дней в отделение нейрохирургии с диагнозом сотрясение мозга.
Женщина подала новое ходатайство о выдаче охранного ордера. Однако Яловенский суд, как и суд из Хынчешт, отклонил ходатайство о применении защитных мер. Вердикт подтвердила и Апелляционная палата Кишинева. При этом с 22 августа 2016 года заявительница больше не могла видеться со своими несовершеннолетними детьми и разговаривать с ними из-за психологического воздействия и манипуляций отца детей, а также из-за бездействия органов опеки”.
ЕСПЧ установил, что ответственные органы не приняли мер защиты и не предотвратили совершение новых актов насилия, игнорируя доказательства. В то же время ЕСПЧ постановил, что расследование обстоятельств совершения правонарушения в виде домашнего насилия и преступления неисполнения охранного ордера не отвечало критериям оперативности и полноты.
Установлено, что право на частную и семейную жизнь было нарушено вследствие неисполнения охранного ордера в пользу заявительницы и несовершеннолетних детей, а также не были приняты все необходимые меры по обеспечению контакта с детьми; насилие было основано на гендерной почве и представляет собой дискриминацию, противоречащую статье 14 Конвенции.