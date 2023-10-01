Сезон амброзии подошёл к концу. Сорняк преодолел пик цветения и выброса семян и вступил в фазу увядания.
Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, с 15 мая по 13 октября специалисты ведомства провели 1 903 обследования земель сельскохозяйственного назначения в поисках очагов произрастания амброзии.
По результатам проверок было составлено 89 административных протоколов за нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками.
Кроме того, проведено 88 внеплановых контрольных мероприятий и вынесено 11 предписаний об устранении нарушений.
На телефон горячей линии «Стоп амброзия!» поступило 33 сообщения от граждан о выявленных очагах амброзии на землях сельхозназначения.
На места обнаружения карантинного растения выезжали комиссии специалистов Минсельхозприроды.
Землепользователям, на землях которых был выявлен сорняк, даны указания по его немедленному уничтожению.