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В Минсельхозприроды подвели итоги борьбы с амброзией на сельхозземлях

В Минсельхозприроды подвели итоги борьбы с амброзией на сельхозземлях

Сезон амброзии подошёл к концу. Сорняк преодолел пик цветения и выброса семян и вступил в фазу увядания.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, с 15 мая по 13 октября специалисты ведомства провели 1 903 обследования земель сельскохозяйственного назначения в поисках очагов произрастания амброзии.

По результатам проверок было составлено 89 административных протоколов за нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками.

Кроме того, проведено 88 внеплановых контрольных мероприятий и вынесено 11 предписаний об устранении нарушений.

На телефон горячей линии «Стоп амброзия!» поступило 33 сообщения от граждан о выявленных очагах амброзии на землях сельхозназначения.

На места обнаружения карантинного растения выезжали комиссии специалистов Минсельхозприроды.

Землепользователям, на землях которых был выявлен сорняк, даны указания по его немедленному уничтожению.
  • Вчера, 20:39
  • DTV
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