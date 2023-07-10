Dnestr.TV

 
0

В ЕС ждут вступления Молдовы вместе с Приднестровьем

В ЕС ждут вступления Молдовы вместе с Приднестровьем
фото: Shutterstock

Евросоюз ожидает от властей Молдовы урегулирования приднестровской проблемы одновременно с продвижением по пути евроинтеграции, заявил глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс, пишет gazeta.ru со ссылкой на ТАСС. По его словам, в Брюсселе рассчитывают на закрытие республикой всех спорных моментов до приема в объединение.

«Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС. Для нас партнером является Республика Молдова в международно-признанных границах, которые включают и приднестровский регион», — пояснил Мажейкс.

Он добавил, что урегулирование ситуации вокруг непризнанного Приднестровья играет важную роль в процессе присоединения Молдовы к объединению.

Мажейкс подчеркнул, что территориальные вопросы требуют решения, в частности, из-за правовых норм ЕС.

«Для нас важно, чтобы правовые нормы одинаково применялись на всей территории стран-членов, однако эта тема более отдаленного будущего», — заключил представитель ЕС.

Ранее в Молдове говорили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья.
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Праздников станет меньше
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Праздников станет меньше
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна