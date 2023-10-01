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В госбюджете Молдовы образовались дыры на 10 млрд леев

В госбюджете Молдовы образовались дыры на 10 млрд леев
фото: newsmaker.md

Правительство Молдовы не может найти источник покрытия почти 2 млрд леев бюджетного дефицита в этом году и более 7,5 млрд — в следующем. Об этом рассказал премьер Дорин Речан, сообщает NM

Что рассказал Речан

О проблемах, с которыми сталкивается молдавская экономика, премьер Речан рассказал 17 октября на проходящем в Кишиневе саммите «Платформа поддержки для Молдовы». Он отметил, что в 2022 году ВВП Молдовы снизился на 6,5%, а в этом году ожидается снижение на 2,2%. Кроме того, добавил он, в стране все еще высокая инфляция — 10%, а налоговые поступления ниже ожидаемых.

Все это, по словам премьера, привело в этом году к недостатку финансирования бюджета до €100 млн (1,904 млрд леев) и прогнозируемому недостатку финансирования в 2024 году — до €400 млн (7,62 млрд леев). Речь идет о недофинансировании бюджетного дефицита, когда на покрытие какой-то его части не нашли источник. В этом году дефицит госбюджета запланирован в сумме 18,3 млрд, в следующем году, по прогнозам правительства, он составит 16,5 млрд леев. То есть правительство пока не нашло источников для финансирования почти половины (46%) бюджетного дефицита в следующем году.

Рассказывая об этом, премьер-министр подчеркнул, что, «несмотря на все сложности, у властей нет другого выбора, кроме как инвестировать в светлое, надежное будущее, которое называется европейским». Объясняя сложившуюся ситуацию, Речан напомнил, что молдавская экономика пострадала от войны: потери рынков сбыта, разрушения цепочки поставок товаров, роста стоимости транспортировки товаров. При этом, несмотря на кризис, власти находили возможность заботиться о беженцах.

Что говорят эксперты

Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что в этом году бюджет исполняется хуже, чем ожидали и власти, и эксперты. «Я считал, что после кризиса у нас должен быть бюджетный бум, но реальность намного хуже, чем мы ожидали», — сказал эксперт.

На это, по его мнению, есть сразу несколько причин. «Управление бюджетом стало хуже. Не могу сказать, что цветет контрабанда, но ситуация некрасивая, [из-за контрабанды снижаются поступления в бюджет]. Плачевны и доходы в бюджет от НДС в номинальном выражении. Это означает, что потребление населения все еще сжато, даже несмотря на то, что какая-то доля потребления могла добавиться из контрабанды [покупки контрабандно ввезенных товаров]», — пояснил эксперт.

Среди других причин он назвал боязнь бизнеса инвестировать в нынешних условиях, продолжающуюся миграцию населения и административные препоны, например, в строительной отрасли.

Экономический эксперт Виорел Гырбу тоже считает, что причины недофинансирования дефицита бюджета связаны с проблемами в экономике. «Главная проблема спада экономики была в монетарной политике. Вместо того, чтобы разобраться с источниками инфляции, [власти] просто увеличили базовую ставку. Инфляция ударила по населению, а выросшая базовая ставка — по бизнесу», — пояснил эксперт.

Вторая причина, по его мнению, — это сильный лей, который укреплялся, несмотря на инфляцию. Из-за этого, пояснил он, импортные товары дешевле местных. «Это плохо влияет на бизнес — он не развивается. Он держит больше денег на текущих счетах, чем инвестирует. Что тут говорить, если стоимость [ведения] бизнеса увеличилась на 50%?» — отметил Гырбу.

И добавил, что обесценивание лея решило бы и проблему с доходами от НДС, так как, «если бы доходы оставались на том же уровне, [то сумма в леях была бы больше]», —пояснил эксперт.

Что это означает на практике

Вячеслав Ионицэ отметил, что Молдова не исполняет бюджет уже восемь лет — с 2015 года. «Это означает, что запланированные проекты остаются на бумаге. Инвестиции будут только на местном уровне, потому что в этом году у нас местные выборы. А на центральном уровне все проекты заморожены», — сказал он.

Виорел Гырбу при этом не исключает, что международные доноры могут помочь возместить бюджетный дефицит. «Например, ЕС, хотя там большая нагрузка из-за Украины. Но наша ситуация — это следствие наших глупостей, а у них война, им нужна поддержка. А если нет, то, как говорил бывший министр финансов, «сколько денег есть, столько и потратим»», — резюмировал эксперт.

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