По рекомендации Главы государства в текущем году механизм оплаты труда медработников Республиканской клинической больницы был изменен. Для сферы здравоохранения этот проект пилотный. Переход на новую систему позволил заметно увеличить размер заработной платы сотрудников РКБ. Президент нацелил на продолжение работы в данном направлении и распространение успешного опыта на другие лечебно-профилактические учреждения республики. Ранее было принято решение, что в будущем году на новую систему материального стимулирования перейдут БЦМиР и бендерская городская больница, а также рыбницкая ЦРБ.
Сегодня руководителю страны доложили о результатах проведенных расчетов. Предварительно должны быть проведены оптимизационные процедуры. Предстоит сократить штатные единицы, чтобы уйти от неоправданного совместительства должностей, а также уменьшить до фактически задействованного коечный фонд, сообщает пресс-служба Главы государства
В бендерском Центре матери и ребенка сокращение числа койко-мест было проведено ранее, поэтому здесь коечный фонд не изменится и сохранится на уровне 230 единиц. В горбольнице Бендер за ненадобностью свернут 90 коек из существующих на данный момент 400, в Рыбнице – полсотни койко-мест уберут, 385 оставят.
Зарплаты планируют увеличить от 36% до 55%. Дополнительные расходы государства составят 48 миллионов в год. Учитывая, что запуск проекта предполагается с 1 апреля, в 2024 году увеличить финансирование предстоит на 36 миллионов.
Вадим Красносельский предложил включить в программу будущего года, помимо трех обозначенных ранее учреждений сферы здравоохранения, еще и григориопольскую больницу.
По предварительным расчетам, перевод этого объекта на новую форму расчета и начисления зарплат потребует выделения на апрель – декабрь 2024 года примерно 12 миллионов рублей. Минфину поручено проработать вопрос финансирования допзатрат и представить варианты источников покрытия.
Глава государства подчеркнул, что здравоохранение – одна из важнейших социальных сфер. Необходимо использовать эффективные инструменты для обеспечения достойного материального стимулирования специалистов этой области. В перспективе предполагается переход на пилотный проект всех медучреждений республики.