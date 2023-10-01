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Молдавские банки зафиксировали рекордную прибыль

Молдавские банки зафиксировали рекордную прибыль
фото из открытых источников

Согласно данным Национального банка, банки Молдовы зафиксировали значительную чистую прибыль в период с января по сентябрь 2023 года.
Молдавские банки зафиксировали рекордную прибыль.

За этот период произошел значительный рост чистой прибыли по сравнению с тем же периодом предыдущего года: общая прибыль составила 3 миллиарда 355,2 миллиона леев. Это представляет собой рост на 508,7 млн леев, или 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет bani.md

Все 11 банков Республики Молдова отчитались о прибыли за первые девять месяцев 2023 года. Из общей чистой прибыли примерно 2 млрд 921,4 млн леев, что составляет 87,1% от общей прибыли, получили четыре крупных банка: MAIB, Moldindconbank, OTP Bank и Victoriabank. Остальные 7 банков внесли в чистую прибыль 433,8 млн леев.

По данным Национального банка Молдовы, четырьмя банками с самой высокой чистой прибылью за девять месяцев 2023 года являются: MAIB – 957,84 млн леев, Moldindconbank – 770,38 млн леев, OTP Bank – 622,13 млн леев и Victoriabank – 571,05 млн леев.

Другими банками, отчитавшимися о чистой прибыли за этот период, являются ProCreditBank, FinComBank, Eximbank, Energbank, BCR Chisinau, EuroCreditBank и Comerşbank.

Столь значительный рост чистой прибыли свидетельствует об улучшении экономических условий для банков и эффективном управлении финансовой деятельностью. В то же время это отражает стабильность банковского сектора Республики Молдова в этот период.
  • Сегодня, 17:01
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