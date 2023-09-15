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Транзитный тариф газа может вырасти примерно в 4 раза

Транзитный тариф газа может вырасти примерно в 4 раза
фото: Sputnik / Стрингер /

Компания Vestmoldtransgaz, оператор газотранспортной системы (ОСТ) на всей территории Республики Молдова, обратилась к НАРЭ с просьбой скорректировать тарифы на услугу по транспортировке метана тип ввода/вывода, на 2023 год.

Так, Vestmoldtransgaz требует тариф в размере 373,36 лея за тысячу кубометров для группы точек выхода в распределительных сетях природного газа и группы точек выхода к потребителям, объекты использования которых подключены к сети передачи природного газа, пишет mold-street.com

Транзитный тариф может вырасти примерно в 4 раза

Для группы точек выхода в прилегающих газотранспортных сетях, в том числе из соседних стран, ставка, запрошенная Vestmoldtransgaz, составляет 332,52 лея за тысячу кубометров.

Вместо этого запрашивается плата за вход в группу точек входа сопредельных газотранспортных сетей, в том числе из соседних стран, в размере 356,19 лея за тысячу кубометров.

Элементарный подсчет показывает, что в случае пунктов Гребеники, Алексеевка и Каушаны транзитный тариф в соседних государствах составит 729,55 (373,36 + 356,19) лея за тысячу кубометров, что в четыре раза выше, чем сейчас (178,4 лея) и почти в два раза больше 393,58 леев в случае пунктов Унгены и Тогатино.

Следовательно, транзит газа по территории Республики Молдова будет более дорогим и, соответственно, не будет столь привлекательным для привлечения иностранных клиентов.

И это в условиях, когда с 2019 года транзит газа сократился примерно в 18 раз в результате решения «Газпрома» переориентировать поставки в балканские страны через «Турецкий поток».

А запрошенные тарифы на услуги по транспортировке газа вырастут в 2-3 раза, что в конечном итоге негативно отразится на регулируемых ценах для всех потребителей, в том числе внутренних.

Как это аргументирует Vestmoldtransgaz

В качестве причины повышения цен Vestmoldtransgaz ссылается на решение НАРЭ № 560 от 15.09.2023 об обеспечении непрерывности работы газотранспортной системы в Республике Молдова, и запрос не сопровождается четкими аргументами.

Напоминаем, что с 19 сентября 2023 года Vestmoldtransgaz перенял у Moldovatransgaz функцию оператора газотранспортной системы в Республике Молдова.

Акционерами Vestmoldtransgaz являются румынский Transgaz через Eurotransgaz (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 25%.

Стоимость акций также попадет в тариф

Еще одним фактором, который повлияет на окончательные тарифы, выплачиваемые потребителями, является ожидаемое включение в расчет стоимости ценных бумаг на 2022 год, созданных и управляемых SA Energocom.

По расчетам НАРЭ, стоимость ценных бумаг на 2022 год оценивается примерно в 408 млн леев.

Хотя эти затраты могут лишь добавить несколько банов к расчету регулируемых цен, они также представляют собой фактор, который может отложить возможное снижение тарифов.
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