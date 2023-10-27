Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не смогли договориться об увеличении бюджета сообщества на 2024−2027 годы. В проект должна была войти долгосрочная поддержка Украины, что предполагает выделение ей еще €50 млрд, передаёт kommersant
«После углубленного обмена мнениями о предлагаемом пересмотре многолетней финансовой программы на 2021−2027 годы Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего соглашения к концу года», — сказано в итоговом заявлении (цитата по ТАСС).
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.
По информации издания, в ходе обсуждения дополнительного финансирования в Брюсселе, Роберт Фицо указал на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь, Виктор Орбан заранее и публично заявил, что «поддержка ЕС не работает».
Дополнительные €50 млрд для Украины должны были войти в проект бюджета Евросоюза на 2024–2027 годы. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза необходимо согласие всех 27 стран–членов сообщества.
При этом, по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, на встрече «был достигнут общий консенсус» относительно пересмотра долгосрочного финансового плана ЕС. Он выразил надежду, что вопрос удастся решить до конца года.
ЕС работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024–2027 годы, чтобы покрыть 45% бюджетного дефицита; по словам министра финансов Сергея Марченко, в следующем году Киев рассчитывает получить €18 млрд из этой суммы.
Bloomberg в начале октября сообщал, что Венгрия предложила разделить этот пакет помощи на две части, предположив, что сейчас Украине хватит и половины. Орбан перед началом саммита ЕС заявил, что Будапешт требует подробного обоснования, зачем Киеву нужны деньги, передаёт РБК