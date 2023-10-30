Один из телеграм-каналов, в котором публикуются призывы к жителям выходить на митинги, контролируется с территории Украины, заявил глава Дагестана. Накануне в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за рейса из Израиля. Попытки дестабилизировать обстановку в Дагестане предпринимаются врагами России из-за рубежа, заявил глава региона Сергей Меликов, сообщает РБК
По его словам, один из телеграм-каналов, в котором публикуются призывы к жителям выходить на митинги, контролируется с территории Украины. «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — добавил он.
фото: РБК, глава региона Сергей Меликов
На фоне беспорядков бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), уехавший на Украину, заявил, что не имеет отношения к каналу «Утро Дагестана» с осени 2022 года.
Глава республики также сообщил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали два полицейских. По его словам, они получили травмы «при блокировании режимных зон аэропорта».
Накануне в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала и потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. Росавиация закрыла аэропорт до 02:59 мск 6 ноября. Позднее ведомство допустило, что его откроют до 02:59 31 октября.
По данным минздрава Дагестана, в ходе беспорядков пострадали более 20 человек. Десять из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). 60 человек были задержаны, сообщило МВД.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщает РБК
«Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть, и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал он.
Он отметил, что в других регионах Северного Кавказа, где тоже молились за пострадавших на Ближнем Востоке, несмотря на «какие-то одиночные проявления, подобного беспредела не произошло».
«Люди выражают поддержку палестинцам, но выражают ее достойно и цивилизованно. И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков. Их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану», — сказал Меликов.
Глава Дагестана заявил, что ему горько осознавать, что «наш национальный лидер сегодня тоже, наверное, в определенной степени разочарован теми событиями, которые произошли в республике». Он напомнил, что летом президент России Владимир Путин посещал республику, а ситуацию на Ближнем Востоке обсуждал с представителями всех конфессий. «Наверное, в какой-то степени верховный главнокомандующий рассчитывал и на поддержку Дагестана, а мы показали, к сожалению, то, за что на самом деле сегодня нам всем должно быть стыдно», — добавил Меликов.