Сотрудниками управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета ПМР пресечена незаконная деятельность гражданина, осуществившего контрабандный ввоз из Молдовы в районе с. Варница наркотического средства, именуемого «соль», сообщает пресс-служба ГТК ПМР
Мужчина задержан оперативниками ГТК в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нарушений таможенного законодательства в зоне деятельности Бендерской таможни. При приближении таможенников он пытался выбросить два свёртка с веществом кристаллического происхождения.
В ходе опроса выяснилось, что данный гражданин является жителем г. Бендеры и, используя автомобиль, занимается распространением веществ наркотического происхождения путем производства закладок в местах, установленных организаторами преступного бизнеса. К моменту задержания курьер произвел уже семь таких закладок.
Пакет с «солью» выявлен также в салоне автомобиля, в котором гражданин переместился через границу помимо таможенного контроля. Ещё пять свертков обнаружено в его рюкзаке.
К расследованию данного инцидента привлечены представители оперативно-следственной группы по г. Бендеры.