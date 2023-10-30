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Задержан наркокурьер

Задержан наркокурьер
фото из открытых источников

Сотрудниками управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета ПМР пресечена незаконная деятельность гражданина, осуществившего контрабандный ввоз из Молдовы в районе с. Варница наркотического средства, именуемого «соль», сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Мужчина задержан оперативниками ГТК в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нарушений таможенного законодательства в зоне деятельности Бендерской таможни. При приближении таможенников он пытался выбросить два свёртка с веществом кристаллического происхождения.

В ходе опроса выяснилось, что данный гражданин является жителем г. Бендеры и, используя автомобиль, занимается распространением веществ наркотического происхождения путем производства закладок в местах, установленных организаторами преступного бизнеса. К моменту задержания курьер произвел уже семь таких закладок.

Пакет с «солью» выявлен также в салоне автомобиля, в котором гражданин переместился через границу помимо таможенного контроля. Ещё пять свертков обнаружено в его рюкзаке.

К расследованию данного инцидента привлечены представители оперативно-следственной группы по г. Бендеры.

Задержан наркокурьер

Задержан наркокурьер
фото: customs.gospmr

  • Сегодня, 12:20
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