Протестующие 31 октября ворвались в Конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Трансляцию вел телеканал C-Span.
В момент, когда глава Госдепа начал свою речь, мужчина из зала высказался о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели, поднялась женщина с испачканными красной краской руками и призвала к прекращению огня, сообщает iz.ru
«Прекратите огонь сейчас же», — заявила она.
Когда и женщину увели из зала, другие протестующие подняли руки, испачканные красной краской.
Слушания были приостановлены несколько раз. Когда протестующих вывели из зала, Блинкен смог продолжить выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении $106 млрд на помощь Украине и Израилю.
Ранее, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.
15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.
НАТО потребовало от Израиля защитить население Газы
Власти Израиля должны обеспечить защиту гражданских в секторе Газа, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters. По его словам, ответ еврейского государства на атаку ХАМАС должен предполагать соблюдение международного права, передаёт gazeta.ru
«Мы осуждаем террористические атаки ХАМАСА против Израиля. В то же время важно, чтобы ответ Израиля осуществлялся в рамках международного права, чтобы жизни гражданского населения были защищены и чтобы гуманитарная помощь доставлялась в Газу», — пояснил Столтенберг.
Израиль сообщил об ожесточенных боях «в глубине» сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с движением ХАМАС «в глубине» сектора Газа, сообщили израильские вооруженные силы в своем телеграм-канале, сообщает РБК
В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками нанесли удар по аванпосту движения ХАМАС на севере анклава, отмечается в сообщении. Кроме того, израильская армия уничтожила «десятки террористов», ударила по объектам для запуска ракет и наблюдательным пунктам, а также конфисковала «большое количество оружия», в том числе пистолеты и взрывные устройства, отмечает ЦАХАЛ.
«Мы наносим удары по ХАМАС и террористическим организациям в секторе Газа. У нас одна цель — победа», — сказал руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман, обращаясь к солдатам ЦАХАЛ.
Он сказал, что израильская армия будет сражаться «везде, где это необходимо», в том числе в переулках и тоннелях. «Завершите вашу миссию, наносите удары снова и снова», — добавил Финкельман.
Вместе с тем военное крыло ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — сообщает в своем телеграм-канале, что обстреливают израильскую технику, которая проникает на северо-западную и южную окраины Газы. Кроме того, группировка сообщает об обстреле агломерации Гуш Дан (в нее в том числе входит Тель-Авив) в ответ на действия Израиля.
В детских мобильных играх появилась произраильская реклама
В детских мобильных играх начала появляться политическая реклама, поддерживающая наступление Израиля на Палестину.
По данным Reuters, известно по меньшей мере о шести подобных случаях. Все они были задокументированы в странах Европейского союза и Великобритании, передает gazeta.ru
Жительница Лондона Мария Джулия Ассис рассказала журналистам, что с одним из таких рекламных объявлений столкнулся ее шестилетний сын, когда играл в головоломку на Android-смартфоне. В клипе были показаны напуганные израильские семьи, боевики ХАМАС и размытые кадры с последствиями нападения террористов. Реклама подавалась от имени Министерства иностранных дел Израиля.
«Он был шокирован. Он буквально спросил: «Что эта чертова реклама делает в моей игре?» – вспоминает Ассис.
Как минимум в одном случае реклама появилась в популярной игре Angry Birds от компании Rovio. В Rovio сообщили, что не знают, как клип попал в их проект, однако заявили об усилении модерации рекламного контента после этого инцидента.
В Министерства иностранных дел Израиля подтвердили, что увиденное шестилетним ребенком из Лондона видео создано их силами. Однако в ведомстве не знают, как оно попало в мобильные игры, и встревожены этим происшествиям. Там якобы изначально проинструктировали рекламных агентов о том, чтобы клипы не размещали в продуктах для лиц младше 18 лет.