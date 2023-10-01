В Министерстве здравоохранения ПМР рассказали о том, какую помощь в лечении за пределами республики оказывает ведомство.
Начальник Управления организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан и организаций Анжела Дяченко отметила, что спектр медицинской помощи, оказываемой в республике, достаточно широк.
«И если эту помощь не могут оказать в нашей стране, то определённые категории пациентов подлежат направлению на лечение за пределы республики за счёт средств государства. Есть определенный перечень заболеваний у граждан, подлежащих лечению, обследованию или консультированию за пределами государства. Хочу отметить, что перечень заболеваний неоднократно пересматривается и постоянно расширяется – за последние годы в 4 раза (с 3 категорий до 12). Вырос и объём финансирования», - пояснила Анжела Дяченко.
Если в 2017 году выделялось около 3 млн рублей (помогли 134 пациентам), то в 2022 году сумма составила свыше 37 млн рублей (1090 граждан), сообщается на сайте Минздрава.
Большое внимание уделяется детям. Министерство постоянно работает над поиском новых возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных федеральных учреждениях России. В текущем году на лечение в России было направлено 10 несовершеннолетних.
Специалисты ведомства проводят работу по применению технологий телемедицины для расширения перечня направлений оказания специализированной медицинской помощи гражданам республики.
Несмотря на большую работу, проводимую Минздравом по направлению за пределы граждан, население недостаточно осведомлено о такой возможности. Об этом свидетельствуют размещенные в мессенджерах объявления о сборе денежных средств на лечение. По результатам проведенного анализа, подобные сообщения распространяются по следующим причинам:
у пациента отсутствуют медицинские показания для направления за пределы ввиду того, что показанный вид медицинской помощи может быть оказан в условиях лечебно-профилактических учреждений Приднестровья;
в отношении пациента уже вынесено решение Республиканской комиссии и проводится работа в части оплаты медицинских услуг;
у пациента имеются медицинские противопоказания для оказания определенного вида медицинской помощи и транспортировки ввиду ряда причин, в том числе тяжести состояния (пациент нетранспортабелен, противопоказаны авиаперелеты и т. д.);
пациенты не состоят на диспансерном учете и не обращаются к профильному специалисту для получения разъяснений о порядке направления за пределы и оформления пакета документа и оплаты показанного лечения;
пациент находится за пределами республики, размещают объявления на сбор средств знакомые.
«Хочется обратить внимание граждан на то, что на сегодняшний день есть возможность получить всю информацию по поводу предоставления возможности лечения за рубежом у специалистов лечебно-профилактических учреждений по месту жительства, у руководителей и заместителей подведомственных лечебно-профилактических учреждений. Также информация граждан может быть представлена сотрудниками линии доверия ведомства. Оформление соответствующего пакета документов для направления граждан на лечение за пределы занимает достаточно короткое время (если речь идет о плановом направлении), а пациенты, нуждающиеся в оказании ургентной (срочной) помощи, направляются в срочном порядке в профильное учреждение при условии, что состояние позволяет транспортировать пациента, с последующим оформлением необходимого пакета документов», - отмечается на сайте Минздрава.