В селе Гояны Дубоссарского района завершено строительство смотровой площадки. С нового объекта открывается прекрасный вид на живописные места заповедника «Ягорлык».
Строительство площадки происходило в рамках проведения Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Содействие оказало Агентство по туризму, информирует novostipmr
Представитель дубоссарской госадминистрации отметил, что в этом году в Приднестровье будет построено ещё три таких площадки.
«2023 год объявлен в Приднестровье Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. В связи с этим запланирован ряд мероприятий по развитию инфраструктурных объектов. В селе Гояны смотровую площадку постарались организовать в кратчайшие сроки. Также благоустроен и подъезд к объекту», - пояснил специалист.
В ближайшее время на смотровой площадке планируют установить скамейки.
В Агентстве по туризму рассказали, что первая из пяти запланированных в республике смотровых площадок была построена в этом году в Слободзейском районе у села Чобручи на перекатах. В Дубоссарском селе Гояны возведена вторая.
«Определено место и в Григориопольском районе – это вид на "Остров любви".
В Рыбницком районе будет благоустроена смотровая площадка в месте, где находится "Башня ветров". Работы должны начаться в ближайшее время.
В Каменском районе смотровая площадка будет открывать вид на село Рашков», - отметила директор ГУ «Агентство по туризму ПМР» Анна Миколишина.
Работы выполняются за счёт средств республиканского бюджета. Все объекты планируют завершить в нынешнем году.