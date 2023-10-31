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В селе Гояны построили смотровую площадку c видом на «Ягорлык»

В селе Гояны построили смотровую площадку c видом на «Ягорлык»
фото: novostipmr

В селе Гояны Дубоссарского района завершено строительство смотровой площадки. С нового объекта открывается прекрасный вид на живописные места заповедника «Ягорлык».

Строительство площадки происходило в рамках проведения Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Содействие оказало Агентство по туризму, информирует novostipmr

Представитель дубоссарской госадминистрации отметил, что в этом году в Приднестровье будет построено ещё три таких площадки.

«2023 год объявлен в Приднестровье Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. В связи с этим запланирован ряд мероприятий по развитию инфраструктурных объектов. ​ В селе Гояны смотровую площадку постарались организовать в кратчайшие сроки. Также благоустроен и подъезд к объекту», - пояснил специалист.

В ближайшее время на смотровой площадке планируют установить скамейки.

В Агентстве по туризму рассказали, что первая из пяти запланированных в республике смотровых площадок была построена в этом году в Слободзейском районе у села ​Чобручи на перекатах. В Дубоссарском селе Гояны возведена вторая.

«Определено место и в Григориопольском районе – это вид на "Остров любви".

В Рыбницком районе будет благоустроена смотровая площадка в месте, где находится "Башня ветров". Работы должны начаться в ближайшее время.

В Каменском районе смотровая площадка будет открывать вид на село Рашков», - отметила директор ГУ «Агентство по туризму ПМР» Анна Миколишина.

Работы выполняются за счёт средств республиканского бюджета. Все объекты планируют завершить в нынешнем году.

В селе Гояны построили смотровую площадку c видом на «Ягорлык»

  • Сегодня, 18:33
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