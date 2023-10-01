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Почему рис после варки нельзя долго хранить

Почему рис после варки нельзя долго хранить
источник: Freepik

Сваренный и оставленный при комнатной температуре рис может быть рассадником опасных бактерий под названием Bacillus cereus. Кипячения и разогрева недостаточно для их уничтожения, поскольку эти бактерии обладают высокой термостойкостью.

После приготовления риса его рекомендуется сразу подать его к столу или быстро охладить, и переложив в контейнер, поместить в холодильник или морозильную камеру. Готовый рис не должен оставаться при комнатной температуре более одного часа, информирует aif.ru

Что такое синдром жареного риса?

Синдром жареного риса — это пищевое отравление, вызванное бактерией Bacillus cereus. Это почвенный микроорганизм, который устойчив к высоким температурам, отсутствию воды и другим физическим факторам. Употребление в пищу риса и рисовых продуктов, контаминированных бактериями Bacillus cereus, при определенных условиях может вызывать у человека широкий спектр заболеваний, включающих пищевые токсикоинфекции, диарею, судороги и рвоту.

При заражении появляется высокая температура и наблюдается общая интоксикация. В некоторых случаях происходит серьезное повреждение функций печени, возможны летальные исходы.

Как лучше разогревать рис?

Готовый рис можно разогреть в микроволновой печи или поджарить на сковороде, но это будет безопасно, если рис после варки хранился в холодильнике. Если же он простоял при комнатной температуре несколько часов, повторный его разогрев может вызвать пищевое отравление.

Что делать в случае отравления?

Антибиотики неэффективны при «синдроме жареного риса», потому что рвоту и диарею вызывает не сама бактерия, а вырабатываемые ей токсины. Лучшим лечением в этом случае будет обильное питье для восполнения жидкости в организме. При ухудшении самочувствия нужно обратиться за помощью к врачу.
  • Сегодня, 18:50
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