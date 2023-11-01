Правительство предложило в 2024 году увеличить до 15 млн рублей финансирование государственной целевой программы, направленной на обеспечение детей-сирот собственным жильем. Это позволит государству приобрести больше квартир за счет средств республиканского бюджета. Изменения, предусмотренные в проекте республиканского бюджета на 2024 год, предлагается внести в паспорт программы, сообщила пресс-служба ВС ПМР
«За период исполнения программы мы видим, что изменились цифровые показатели, которые необходимо было подкорректировать в самом паспорте государственной целевой программы. Объем финансирования в проекте бюджета на следующий год у нас заявлен в объеме 15 291 120 рублей. Поэтому мы совместно с Министерством финансов пришли к консолидированному решению внести корректировки в программу в части приведения в соответствие с заявленной потребностью по текущему году и по предстоящему году», – прокомментировала проект закона министр по социальной политике и труду Елена Куличенко.
При разработке госпрограммы, которая рассчитана на 9 лет, планировалось, что каждый год государство будет закупать по 60 квартир, выделяя при этом из госбюджета ежегодно около 6 миллионов рублей. Однако с тех пор исполнить программу на 100% не удавалось. При том, что финансирование госпрограммы ежегодно увеличивалось, отметили в Правительстве. Так, например, в 2020 году вместо 60 квартир закупили только 48. В Правительстве отмечают, что связано это с тем, что устарели расчеты стоимости жилых помещений. В пояснительной записке авторы отмечают перманентный рост цен на недвижимость в республике. Только в 2023 году цены выросли почти на 30%. Именно поэтому закупить планируемое количество квартир в рамках ранее установленных лимитов стало невозможным.
Растет и количество очередников. По официальным данным на 1 января 2023 года в очереди на получение благоустроенного жилья состоят 1231 человек из числа сирот. В начале 2022 года их было 1188, а в начале 2021 – 1045. Только за 2022 год в очередь на получение собственного жилья встали 95 человек. За этот же год государство приобрело 39 квартир и домов, затратив на эти цели более 9 миллионов рублей из республиканского бюджета (в среднем это 14 тыс. долларов на одно жилое помещение).
Проект закона о внесении изменений в госпрограмму Комитет по социальной политике и здравоохранению будет рекомендовать принять в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.