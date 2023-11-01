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«Профилактика» в действии

«Профилактика» в действии
фото: mvdpmr

Более пяти тысяч человек, состоящих на различных учётах в милиции, проверили сотрудники органов внутренних дел в рамках операции «Профилактика». Плановые мероприятия проводились в конце октября, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Главная цель – предупреждение преступлений и правонарушений. Милиционеры составили более 1100 протоколов, больше всего – за нарушения в сфере антиалкогольного законодательства, сжигание листвы и спиленных веток.

Сотрудники милиции и ГУпЧС совместно проверили, как соблюдаются правила пожарной безопасности более чем на 340 объектах.

Гражданам, живущим в частных домах с печным отоплением, в особенности тем, кто находится в зоне риска, доводилась информация о мерах безопасности при эксплуатации печей и других отопительных приборов. Не менее актуальная тема – опасность курения в постели. Всего за неделю милиционеры и сотрудники ГУпЧС провели более 800 профилактических бесед.

  • Сегодня, 10:09
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