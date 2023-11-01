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В России хотят ввести «отцовский» капитал: кому его выдадут

В России хотят ввести «отцовский» капитал: кому его выдадут
фото: m24.ru

Отцам хотят выплачивать по миллиону рублей за рождение третьего ребенка в семье. Такая инициатива возникла в Общественной палате России.

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ выступает с идеей ввести новую меру поддержки семей — «отцовский», или «многодетный», капитал, сообщил ТАСС

Выплату планируется выдавать при рождении или усыновлении одной семьей третьего или последующих детей.

По замыслу авторов, это поможет повысить рождаемость. В комиссии отметили, что если текущая демографическая ситуация сохранится, то к 2030 году страна потеряет шесть миллионов человек, сообщает gubdaily.ru

Также общественники предлагают расширить возможности материнского капитала: разрешить покупку отечественного авто или коммерческую аренду жилья.

Напомним, что депутаты Госдумы предлагают ограничить выплату материнского капитала возрастом матери и выдавать деньги женщинам, родившим первенца до 25-30 лет.
  • Сегодня, 16:42
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