Отцам хотят выплачивать по миллиону рублей за рождение третьего ребенка в семье. Такая инициатива возникла в Общественной палате России.
Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ выступает с идеей ввести новую меру поддержки семей — «отцовский», или «многодетный», капитал, сообщил ТАСС
Выплату планируется выдавать при рождении или усыновлении одной семьей третьего или последующих детей.
По замыслу авторов, это поможет повысить рождаемость. В комиссии отметили, что если текущая демографическая ситуация сохранится, то к 2030 году страна потеряет шесть миллионов человек, сообщает gubdaily.ru
Также общественники предлагают расширить возможности материнского капитала: разрешить покупку отечественного авто или коммерческую аренду жилья.
Напомним, что депутаты Госдумы предлагают ограничить выплату материнского капитала возрастом матери и выдавать деньги женщинам, родившим первенца до 25-30 лет.