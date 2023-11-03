Молдавская ГРЭС получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Как сообщают на предприятии, этот документ подтверждает готовность оборудования электростанции к работе при максимальной нагрузке.
Проверочная комиссия положительно оценила ход выполнения мероприятий по подготовке оборудования, его техническое состояние и состояние инфраструктурных сооружений, квалификацию персонала и соответствие нормативно-технической документации.
В полном объёме и в установленные сроки на предприятии идёт реализация ремонтной программы.
Выполненные мероприятия обеспечат стабильность работы Молдавской ГРЭС в отопительный период.
Напомним, что в конце октября электростанция подписала новый контракт на поставку электроэнергии в Молдову. Он рассчитан до конца 2024 года.