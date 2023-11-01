По сведениям Национального бюро статистики Молдовы, средняя урожайность картофеля в крупных (50 га и более) сельхозпредприятиях по состоянию на конец сентября составила около 17,5 т/га – по сравнению с показателем на тот же период прошлого года снизилась на 14,4%.
По статистическим данным, в 2022 году площадь плантаций картофеля в хозяйствах всех категорий в Молдове составляла почти 23 тыс. га, производство картофеля – около 172 тыс. тонн, сообщает EastFruit.
Как считают операторы рынка семян, площадь под картофелем под урожай-2023 по сравнению с прошлогодним уровнем в Молдове сократилась примерно на 10-15%. Упомянутое выше снижение урожайности плантаций картофеля в крупных хозяйствах в первой половине уборочной кампании тоже свидетельствует о том, что урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего. Тем не менее, может так статься, что сокращение будет не слишком значительным.
В октябре ньюсмейкеры EastFruit сообщали, что урожайность позднего картофеля в нынешнем году в большинстве специализированных хозяйств высокая, до 40-45 т/га. Однако из-за специфичных погодных условий и того, что фермеры не соблюдают нормы севооборота, часть клубней в разной степени повреждена заболеваниями.
То есть, урожай-2023 года может оказаться немногим ниже прошлогоднего, но в его структуре будет значительна доля картофеля низкого качества, который будет реализован осенью. Тогда как на хранение для продажи зимой-весной местного картофеля будет заложено меньше, чем в предыдущие годы. Учитывая, что альтернативы в виде крупномасштабного импорта недорогого украинского картофеля в нынешнем сезоне на молдавском рынке, скорее всего, не будет, процесс подорожания этого товара к концу осени, похоже, ускорится.