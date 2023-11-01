Правительство предлагает внести изменения в закон «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)». Они будут корректировать временные рамки внеплановых проверок.
В настоящее время в законе указывается, что внеплановое мероприятие по контролю должно проходить в течение 15 дней. Законодательная инициатива предлагает предоставить Президенту и Верховному Совету инициировать внеплановые контрольные мероприятия на срок, который будет определен самим инициатором, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
«Эта норма действительно вызвала большую дискуссию в стенах Верховного Совета, потому что мы понимаем, когда не будут установлены временные рамки, это может привести к тому, что внеплановые мероприятия по контролю будут проходить и 30, и 60, и 90, и 120 дней, что, в свою очередь, будет вызывать большое количество вопросов. В качестве аргумента со стороны автора законодательной инициативы, то есть Правительства, также еще звучало, что бывают такие внеплановые мероприятия по контролю, как, например, борьба с амброзией. И этот контроль занимает гораздо больше времени, чем установленные сейчас в законе 15 дней», - прокомментировал предложение Правительства председатель профильного Комитета экономической политики, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Особенности проведения карантинных мероприятий в профильном Комитете планируют прописать отдельным пунктом. Это будет сделано в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.
«Эти внеплановые мероприятия субъектов экономической деятельности и граждан проводят на протяжении 6 месяцев. Чтобы дать полномочия и основания проводить такие мероприятия правильно и по закону, Правительство и предлагает сформировать эту норму таким образом, чтобы сам инициатор устанавливал данный срок», - отметил Виктор Гузун.
Что же касается остальных внеплановых проверок, то тут, по мнению и профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, и парламентариев, необходимо устанавливать обязательные максимальные сроки. Это также будет уточнено в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.