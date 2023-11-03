Оппозиционную партию "Шанс" и кандидатов от этого политформирования снимают с предвыборной гонки, об этом на брифинге 3 ноября сообщил премьер-министр Дорин Речан. Во всех бюллетенях для голосования будет проставлен штамп RETRAS на кандидатах, выдвинутых Партией «Шанс».
По его словам, такое решение приняла на своем заседании Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в условиях "гибридной войны", информирует sputniknews
"КЧС постановила отменить регистрацию всех кандидатов от партии "Шанс" на выборах 5 ноября 2023 года, Центральная избирательная комиссия посредством окружных избирательных комиссий распространит эту информацию и обеспечит, чтобы во всех избирательных бюллетенях была проставлена печать "Отозван". (...) Потребовались инструменты для защиты интересов государства, для защиты демократии. Это мы и сделали в рамках Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал Речан.
Он, как и глава СИБ Александру Мустяцэ, обвинил Россию в попытках "подпитывать сепаратизм и бросить Молдову в хаос".
"Российская Федерация сегодня не может войти с танками в Молдову, как это произошло на Украине, однако вместо этого они входят с организованной преступностью, грязными деньгами, чтобы коррумпировать правосудие, государственных служащих, политическую сферу, чтобы дезинформировать", - заявил Речан.
По его словам, "уже есть 160 томов доказательств для передачи в суд".