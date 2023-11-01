Железнодорожные операторы Украины, Румынии и Молдовы разработали планы по совершенствованию грузоперевозок по направлению Рени - Джурджулешты - Галац, и обратно. Об этом сообщает молдавский государственный железнодорожный оператор Calea Ferat din Moldova, пишет delo.ua
Отмечается, что по результатам встречи стороны определили следующие меры по улучшению ситуации:
- непрерывный проезд через Рени;
- согласование перевозимых объемов за пять дней;
- передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);
- трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаце;
- интеграция терминалов-получателей в Галаце в АС Месплан.
Реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты—Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.
Ранее Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов. Изменения позволят проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.