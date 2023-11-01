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В Китае появился самый быстрый в мире интернет

В Китае появился самый быстрый в мире интернет
фото из открытых источников

Эксплуатация оптоволоконного интернет-кабеля с высочайшей в мире скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду началась в Китае. Как сообщила газета South China Morning Post, этот рекордный показатель скорости в мире эквивалентен передаче 150 кинофильмов в формате HD всего за одну секунду, передаёт ТАСС

Кабель длиной более 3 тыс. км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Он был подключен к сети в июле и после завершения всех испытаний официально приступил к эксплуатации. Проект стал результатом сотрудничества одного из ведущих вузов Китая - Университета Цинхуа, оператора мобильной связи China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Достигнутая скорость передачи данных до десяти раз превышает ближайшие по этому показателю аналогичные проекты в США. Кроме того, Китай смог на два года опередить прогнозы экспертов, которые заявляли, что передача данных со скоростью выше терабита в секунду станет возможной не ранее 2025 года.

Проект был осуществлен в рамках создания в Китае системы высокоскоростной интернет-связи между образовательными и научными центрами под названием Cernet. Все программное обеспечение и оборудование для работы кабеля было произведено в Китае, что, как отмечает газета, имеет особое значение на фоне опасений о зависимости страны в сфере интернет-технологий от США и Японии.
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