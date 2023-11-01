Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР, обвиняемая работала медсестрой в дубоссарском филиале общества с ограниченной ответственностью «Даримед плюс», оформляла пациентов, принимала у них деньги за медицинские анализы, проводила средства через кассу и составляла отчетную документацию.
Суммы, которые она проводила через кассовый аппарат, были меньше, чем реальная стоимость медицинских услуг. Разницу медсестра забирала себе, присвоив тем самым с 20 сентября 2021 года по 15 июля 2022 года более 57 тысяч рублей.
Доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении преступления, собраны следствием в достаточном объёме, уголовное дело передано в суд.