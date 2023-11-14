Dnestr.TV

 
0

YouTube будет бороться с созданными нейросетями фейками

YouTube будет бороться с созданными нейросетями фейками

YouTube ввел новое правило, согласно которому блогеры обязаны маркировать видеоролики, созданные с использованием сгенерированного искусственным интеллектом контента. Об этом сообщает портал Kotaku.

Новую политику в официальном блоге YouTube презентовали вице-президенты компании по управлению продуктами Дженнифер Фланнери О'Коннор и Эмили Моксли, передает gazeta.ru

Судя по примерам видео с использованием фрагментов сгенерированного ИИ контента, которые были опубликованы в блоге YouTube, правило направлено на борьбу с фейками. В частности, с дипфейками, в которых образ человека делает или говорит то, чего не делал и не говорил на самом деле, а также изображениями, реалистично демонстрирующими вымышленные события.

В релизе YouTube также указано, что платформа берет на себя полномочия по удалению некоторых видеороликов, в которых используется сгенерированный контент и присутствует необходимая отметка. Такая участь постигнет клипы, которые были созданы при помощи ИИ с целью разжигания ненависти или провокационной демонстрации насилия.

В Kotaku сомневаются, что новое правило будет действовать безоговорочно, поскольку у YouTube вряд ли существуют инструменты для точного выявления сгенерированного контента.
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна